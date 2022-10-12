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Резников: Первый пункт встречи в формате "Рамштайн" - усиление ПВО Украины

Станислав ПогориловСреда, 12 октября 2022, 16:25
Фото Резникова в Twitter

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что первым пунктом повестки дня встречи контактной группы в формате "Рамштайн" станет вопрос усиления противовоздушной обороны Украины.

Источник: Резников в Twitter

Прямая речь Резникова: "Пункт № 1 сегодняшней повестки дня - усиление украинской противовоздушной обороны. Ощущаю оптимизм".

Что предшествовало:

  • Перед встречей Алексей Резников в Брюсселе встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином.
  • Кроме заседания группы в формате "Рамштайн", в Брюсселе также пройдет встреча министров обороны стран НАТО. По словам генсека Йенса Столтенберга, усиление противовоздушной обороны Украины станет топ-приоритетом встречи. 

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Темы: РезниковтюрьмаУкравтодорПВО
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