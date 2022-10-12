Резников: Первый пункт встречи в формате "Рамштайн" - усиление ПВО Украины
Среда, 12 октября 2022, 16:25
Министр обороны Алексей Резников сообщил, что первым пунктом повестки дня встречи контактной группы в формате "Рамштайн" станет вопрос усиления противовоздушной обороны Украины.
Источник: Резников в Twitter
Прямая речь Резникова: "Пункт № 1 сегодняшней повестки дня - усиление украинской противовоздушной обороны. Ощущаю оптимизм".
Our work begins within the framework of the Ukraine Defense Contact Group #Ramstein 6 and the @NATO Defense Ministerial. Also having important bilateral meetings.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 12, 2022
Item #1 on today’s agenda is strengthening 🇺🇦 air defence.
Feeling optimistic. Stay tuned! pic.twitter.com/ZgmLdM4E45
Что предшествовало:
- Перед встречей Алексей Резников в Брюсселе встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином.
- Кроме заседания группы в формате "Рамштайн", в Брюсселе также пройдет встреча министров обороны стран НАТО. По словам генсека Йенса Столтенберга, усиление противовоздушной обороны Украины станет топ-приоритетом встречи.
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