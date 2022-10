Резников: Первый пункт встречи в формате "Рамштайн" - усиление ПВО Украины

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что первым пунктом повестки дня встречи контактной группы в формате "Рамштайн" станет вопрос усиления противовоздушной обороны Украины.

Источник: Резников в Twitter

Прямая речь Резникова: "Пункт № 1 сегодняшней повестки дня - усиление украинской противовоздушной обороны. Ощущаю оптимизм".

Our work begins within the framework of the Ukraine Defense Contact Group #Ramstein 6 and the @NATO Defense Ministerial. Also having important bilateral meetings.

Item #1 on today’s agenda is strengthening 🇺🇦 air defence.

Feeling optimistic. Stay tuned! pic.twitter.com/ZgmLdM4E45