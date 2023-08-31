Резникова уволят в ближайшее время - источники

Министра обороны Алексея Резникова отправят в отставку в ближайшее время, должность главы Минобороны может занять глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

Источник: источники УП в Кабмине, ВРУ, нардеп Ярослав Железняк у Telegram

Детали: Ориентировочно, парламент должен рассмотреть отставку действующего главы оборонного ведомства на следующей неделе.

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Должность министра обороны - это квота президента. Соответственно, Верховная Рада назначает и увольняет министра по его представлению. До этого времени исполняющим обязанности будет первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк.

По данным источников, Резников рассматривается на должность посла Украины в Великобритании. На место уже есть кандидат.

Самый вероятный кандидат на место Резникова - нынешний глава ФГИУ Рустем Умеров. Это подтвердили собеседники УП в Кабмине и ВР. В частности, на этой неделе Зеленский встречался с ним по результатам работы фонда.

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Сам Умеров не смог опровергнуть или подтвердить информацию о том, что займет другой пост.

По данным источников УП в команде президента, вопрос, кто заменит Резникова, до сих пор открыт - решение может появиться на следующей неделе.

"Чтобы вы понимали, не стоит вопрос, надо ли снять Резникова - надо. Но вопрос на кого? А это оказалась реальная проблема. Министерство очень сложное, вменяемых потенциальных кандидатов очень мало", - рассказал УП приближенный к Офису президента высокопоставленный источник.

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