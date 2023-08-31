Резникова уволят в ближайшее время - источники
Министра обороны Алексея Резникова отправят в отставку в ближайшее время, должность главы Минобороны может занять глава Фонда госимущества Рустем Умеров.
Источник: источники УП в Кабмине, ВРУ, нардеп Ярослав Железняк у Telegram
Детали: Ориентировочно, парламент должен рассмотреть отставку действующего главы оборонного ведомства на следующей неделе.
Должность министра обороны - это квота президента. Соответственно, Верховная Рада назначает и увольняет министра по его представлению. До этого времени исполняющим обязанности будет первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк.
По данным источников, Резников рассматривается на должность посла Украины в Великобритании. На место уже есть кандидат.
Самый вероятный кандидат на место Резникова - нынешний глава ФГИУ Рустем Умеров. Это подтвердили собеседники УП в Кабмине и ВР. В частности, на этой неделе Зеленский встречался с ним по результатам работы фонда.
Сам Умеров не смог опровергнуть или подтвердить информацию о том, что займет другой пост.
По данным источников УП в команде президента, вопрос, кто заменит Резникова, до сих пор открыт - решение может появиться на следующей неделе.
"Чтобы вы понимали, не стоит вопрос, надо ли снять Резникова - надо. Но вопрос на кого? А это оказалась реальная проблема. Министерство очень сложное, вменяемых потенциальных кандидатов очень мало", - рассказал УП приближенный к Офису президента высокопоставленный источник.
Предистория:
- 10 августа "Украинская правда" со ссылкой на собеседников во власти сообщала, что президент Владимир Зеленский ищет замену Алексею Резникову на должности министра обороны. Рассматриваются как минимум два кандидата.
- 19 августа Министр обороны Алексей Резников, комментируя слухи о том, что президент ищет ему замену на посту оборонного ведомства, заявил, что эта должность для него "временная история", а уволиться он и сам может.
- Зеленский в ответ на вопрос о вероятности увольнения министра обороны Алексея Резникова 23 августа заявил, что сможет комментировать кадровые решения, когда будут подписаны им соответствующие указы.
- 28 августа Резников рассказал, что обсуждал с президентом возможности перехода на другую должность, но решение должен принять сам Владимир Зеленский.