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Резніков: Перший пункт зустрічі у форматі "Рамштайн" - посилення ППО України

Станіслав ПогоріловСереда, 12 жовтня 2022, 16:25
Резніков: Перший пункт зустрічі у форматі Рамштайн - посилення ППО України
Фото Резнікова у Twitter

Міністр оброни Олексій Резніков повідомив, що першим пунктом порядку денного зустріч контактної групи у форматі "Рамштайн" стане питання посилення протиповітряної оборони України.

Джерело: Резніков у Twitter

Пряма мова Резнікова: "Пункт № 1 сьогоднішнього порядку денного - посилення української протиповітряної оборони. Відчуваю оптимізм".

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Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  • Перед зустріччю у Брюсселі Олексій Резніков зустрівся з главою Пентагону Ллойдом Остіном .
  • Окрім засідання групи у форматі "Рамштайн", в Брюсселі також пройде зустріч міністрів оборони країн НАТО. За словами генсека Єнса Столтенберга, посилення протиповітряної оборони України стане топ-пріоритетом зустрічі.

Теми: Резніковв'язницяУкравтодорППО
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