Резніков: Перший пункт зустрічі у форматі "Рамштайн" - посилення ППО України

Міністр оброни Олексій Резніков повідомив, що першим пунктом порядку денного зустріч контактної групи у форматі "Рамштайн" стане питання посилення протиповітряної оборони України.

Джерело: Резніков у Twitter

Пряма мова Резнікова: "Пункт № 1 сьогоднішнього порядку денного - посилення української протиповітряної оборони. Відчуваю оптимізм".

Our work begins within the framework of the Ukraine Defense Contact Group #Ramstein 6 and the @NATO Defense Ministerial. Also having important bilateral meetings.

Item #1 on today’s agenda is strengthening 🇺🇦 air defence.

Feeling optimistic. Stay tuned! pic.twitter.com/ZgmLdM4E45