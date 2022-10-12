Резніков: Перший пункт зустрічі у форматі "Рамштайн" - посилення ППО України
Середа, 12 жовтня 2022, 16:25
Міністр оброни Олексій Резніков повідомив, що першим пунктом порядку денного зустріч контактної групи у форматі "Рамштайн" стане питання посилення протиповітряної оборони України.
Джерело: Резніков у Twitter
Пряма мова Резнікова: "Пункт № 1 сьогоднішнього порядку денного - посилення української протиповітряної оборони. Відчуваю оптимізм".
Our work begins within the framework of the Ukraine Defense Contact Group #Ramstein 6 and the @NATO Defense Ministerial. Also having important bilateral meetings.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 12, 2022
Item #1 on today’s agenda is strengthening 🇺🇦 air defence.
Feeling optimistic. Stay tuned! pic.twitter.com/ZgmLdM4E45
Що було раніше:
- Перед зустріччю у Брюсселі Олексій Резніков зустрівся з главою Пентагону Ллойдом Остіном .
- Окрім засідання групи у форматі "Рамштайн", в Брюсселі також пройде зустріч міністрів оборони країн НАТО. За словами генсека Єнса Столтенберга, посилення протиповітряної оборони України стане топ-пріоритетом зустрічі.
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