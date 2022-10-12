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Резніков: Перший пункт зустрічі у форматі "Рамштайн" - посилення ППО України

Станіслав ПогоріловСереда, 12 жовтня 2022, 16:25
Фото Резнікова у Twitter

Міністр оброни Олексій Резніков повідомив, що першим пунктом порядку денного зустріч контактної групи у форматі "Рамштайн" стане питання посилення протиповітряної оборони України.

Джерело: Резніков у Twitter

Пряма мова Резнікова: "Пункт № 1 сьогоднішнього порядку денного - посилення української протиповітряної оборони. Відчуваю оптимізм".

Що було раніше:

  • Перед зустріччю у Брюсселі Олексій Резніков зустрівся з главою Пентагону Ллойдом Остіном .
  • Окрім засідання групи у форматі "Рамштайн", в Брюсселі також пройде зустріч міністрів оборони країн НАТО. За словами генсека Єнса Столтенберга, посилення протиповітряної оборони України стане топ-пріоритетом зустрічі.

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Теми: Резніковв'язницяУкравтодорППО
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