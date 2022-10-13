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Китайские СМИ смеются над "расследованием" ФСБ про Керченский мост – ГУР

"Украинская правда"Четверг, 13 октября 2022, 18:10
Иллюстративное фото

В материале одного из крупнейших СМИ Китая Guancha, относительно расследования дела о Керченском мосте, опубликовали саркастический комментарий украинской разведки, что деятельность российской ФСБ является чушью, а сами ведомства - фейковые.

Источник: пресс-служба Главного управления украинской разведки со ссылкой на материал под названием "Украина отреагировала на выводы России по делу Керченского моста - чушь"

Детали: В частности, одно из самых влиятельных СМИ Китая опубликовало комментарий представителя ГУР Андрея Юсова: "Вся деятельность ФСБ и следственного комитета – чушь. Это фейковые ведомства, которые служат Путину. Последнее их заявление мы точно не будем комментировать. Удивительно, но в районе Керченского моста ни одной визитки не нашли"

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Справка: Guancha.cn - одно из крупнейших китайских СМИ. Аудитория сайта – 73,5 млн. посетителей. Аудитория в YouTube – 36,7 млн. посетителей.

Что этому предшествовало: 

  • Утром 8 октября стало известно, что на железнодорожной ветке крымского моста мощный пожар. Оккупационные власти Крыма заявили, что на Керченском мосту взорвался грузовой автомобиль. Так называемый глава "парламента Крыма" заявил, что дорожное полотно на Крымском мосту повредили "украинские вандалы".
  • Источники УП сообщали, что за подрывом моста стоит Служба безопасности Украины.
  • ФСБ России отчиталась о быстром расследовании взрыва на Крымском мосту, по их данным всего задержаны 8 человек, а организатором, считают россияне, было Главное управление разведки и его руководитель Кирилл Буданов.

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Темы: разведкаКерченский мостФСБКитай
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