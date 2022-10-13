Китайські ЗМІ кепкують з "розслідування" ФСБ про Керченський міст – ГУР

У матеріалі одного з найбільших ЗМІ Китаю, щодо розслідування справи про Керченський міст, опублікували саркастичний коментар української розвідки, що діяльність російської ФСБ є нісенітницею, а саме відомство – фейкове.

Джерело: пресслужба Головного управління української розвідки з посиланням на матеріал під назвою "Україна відреагувала на висновки Росії у справі Керченського мосту – нісенітниця"

Деталі: Зокрема, одне з найвпливовіших ЗМІ Guancha опублікувало коментар представника ГУР Андрія Юсова: "Вся діяльність ФСБ і слідчого комітету – нісенітниця. Це фейкові відомства, які служать Путіну. Останню їхню заяву ми точно не коментуватимемо. Дивно, але в районі Керченського мосту жодної візитки не знайшли".

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Довідково: Guancha.cn – одне з найбільших китайських ЗМІ. Аудиторія сайту – 73,5 млн. відвідувачів. Аудиторія в YouTube – 36,7 млн. відвідувачів.

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