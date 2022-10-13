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Китайські ЗМІ кепкують з "розслідування" ФСБ про Керченський міст – ГУР

"Українська правда"Четвер, 13 жовтня 2022, 18:10
Китайські ЗМІ кепкують з розслідування ФСБ про Керченський міст – ГУР
Ілюстративне фото

У матеріалі одного з найбільших ЗМІ Китаю, щодо розслідування справи про Керченський міст, опублікували саркастичний коментар української розвідки, що діяльність російської ФСБ є нісенітницею, а саме відомство – фейкове.

Джерело: пресслужба Головного управління української розвідки з посиланням на матеріал під назвою "Україна відреагувала на висновки Росії у справі Керченського мосту – нісенітниця"

Деталі: Зокрема, одне з найвпливовіших ЗМІ Guancha опублікувало коментар представника ГУР Андрія Юсова: "Вся діяльність ФСБ і слідчого комітету – нісенітниця. Це фейкові відомства, які служать Путіну. Останню їхню заяву ми точно не коментуватимемо. Дивно, але в районі Керченського мосту жодної візитки не знайшли".

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Довідково: Guancha.cn – одне з найбільших китайських ЗМІ. Аудиторія сайту – 73,5 млн. відвідувачів. Аудиторія в YouTube – 36,7 млн. відвідувачів.

 

Що цьому передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Вранці 8 жовтня стало відомо, що на залізничній гілці кримського мосту потужна пожежа. Окупаційна влада Криму заявила, що на Керченського мосту вибухнув вантажний автомобіль. Так званий глава "парламенту Криму" заявив, що дорожнє полотно на Кримському мосту пошкодили "українські вандали".
  • Джерела УП повідомляли, що за підривом мосту стоїть Служба безпеки України.
  • ФСБ Росії відзвітувала про швидке розслідування вибуху на Кримському мосту, за їхніми даними всього затримано 8 людей, а організатором, вважають росіяни, було Головне управління розвідки та його керівник Кирило Буданов.

Теми: розвідкаКерченський містФСБКитай
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