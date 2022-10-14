Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Маск подтвердил, что не хочет финансировать старлинки в Украине

Ирина БалачукПятница, 14 октября 2022, 12:03
Маск подтвердил, что не хочет финансировать старлинки в Украине
Илон Маск. Фото gettyimages

Основатель компании SpaceX Илон Маск подтвердил, что отказывается финансировать службы спутниковой связи Starlink в Украине.

Источник: Маск в Twitter

Прямая речь Маска: "SpaceX не просит возместить прошлые расходы, но также не может финансировать существующую систему бесконечно *и* отправить еще несколько тысяч терминалов, которые используют данные до 100 раз больше, чем обычные домохозяйства. Это неразумно".

Реклама:

Детали: Маск также добавил, что Starlink все еще теряет деньги. Он добавил, что безумно тяжело для спутников связи на низкой орбите избежать банкротства. По словам Маска, такой была судьба каждой компании, которая пыталась это сделать раньше.

Также, отвечая на комментарии в Twitter, Маск отметил, что, отказываясь в дальнейшем финансировать старлинки в Украине, он просто следует совету экс-посла Украины в Германии Андрея Мельника.

Ранее Мельник на предложение Маска Украине капитулировать написал "да пошел ты – это мой очень дипломатический ответ". 

Стоит отметить, что в материале CNN говорится, что письмо SpaceХ в Пентагон было отправлено "в прошлом месяце", то есть в сентябре. Тогда как волна возмущения из-за предложения Маска пойти на уступки России по Украине – когда и появился недипломатичный комментарий Мельника – поднялась в начале октября.

На это же обращает внимание и Минюст.

При этом министерство отмечает, что открытым остается вопрос, почему Маск в очередной раз подыгрывает пропаганде Кремля, заявляя о "выполнении инструкций" украинского посла.

В Минюсте говорят, что "именно такая картинка "противостояния Украины и Запада" выгодна путинскому режиму".

Предыстория: 

  • Ранее компания Илона Маска SpaceX сообщила Пентагону, что отказывается финансировать службы спутниковой связи Starlink в Украине.
  • По данным CNN, на сегодняшний день Украине было передано около 20 000 единиц спутниковой связи Starlink, причем Маск написал в Твиттере, что "операция обошлась SpaceX в 80 миллионов долларов и превысит 100 миллионов долларов до конца года".

Темы: Маскмобильная связь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Туск собирается с визитом в Киев

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Все новости...
Маск
SpaceX блокировала работу Starlink для украинских военных из-за политических симпатий Маска - СМИ
New Yorker: Маск публично солгал о разговоре с Путиным осенью 2022 года
Маск говорит, что функцию блокировки удалят из X
Последние новости
16:14
Германия заблокировала российские активы на более чем 4 миллиарда евро
16:02
Политика года, надежда года, победа года. Итоги 2023 г. в УП. ЧАТ
16:00
фото, видеоПродавали несуществующие машины для ВСУ: мошенники обманули волонтеров на 1,2 млн
15:56
Туск собирается с визитом в Киев
15:35
Что нужно для производства большего количества украинского оружия?
15:35
В январе в Киеве заработают пункты приема елок: адреса
15:33
ГУР о прогнозах быть в Крыму в 2023 году: Информация тоже оружие
15:32
Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций
15:30
фотоБывшего мэра Святогорска будут судить за госизмену и махинации с деньгами
15:13
Украина и Молдова синхронизируют е-очередь на границе для упрощения транзита грузов
Все новости...
Реклама: