Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Маск подтвердил, что не хочет финансировать старлинки в Украине

Ирина БалачукПятница, 14 октября 2022, 12:03
Илон Маск. Фото gettyimages

Основатель компании SpaceX Илон Маск подтвердил, что отказывается финансировать службы спутниковой связи Starlink в Украине.

Источник: Маск в Twitter

Прямая речь Маска: "SpaceX не просит возместить прошлые расходы, но также не может финансировать существующую систему бесконечно *и* отправить еще несколько тысяч терминалов, которые используют данные до 100 раз больше, чем обычные домохозяйства. Это неразумно".

Детали: Маск также добавил, что Starlink все еще теряет деньги. Он добавил, что безумно тяжело для спутников связи на низкой орбите избежать банкротства. По словам Маска, такой была судьба каждой компании, которая пыталась это сделать раньше.

Также, отвечая на комментарии в Twitter, Маск отметил, что, отказываясь в дальнейшем финансировать старлинки в Украине, он просто следует совету экс-посла Украины в Германии Андрея Мельника.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее Мельник на предложение Маска Украине капитулировать написал "да пошел ты – это мой очень дипломатический ответ". 

Стоит отметить, что в материале CNN говорится, что письмо SpaceХ в Пентагон было отправлено "в прошлом месяце", то есть в сентябре. Тогда как волна возмущения из-за предложения Маска пойти на уступки России по Украине – когда и появился недипломатичный комментарий Мельника – поднялась в начале октября.

На это же обращает внимание и Минюст.

При этом министерство отмечает, что открытым остается вопрос, почему Маск в очередной раз подыгрывает пропаганде Кремля, заявляя о "выполнении инструкций" украинского посла.

В Минюсте говорят, что "именно такая картинка "противостояния Украины и Запада" выгодна путинскому режиму".

Предыстория: 

  • Ранее компания Илона Маска SpaceX сообщила Пентагону, что отказывается финансировать службы спутниковой связи Starlink в Украине.
  • По данным CNN, на сегодняшний день Украине было передано около 20 000 единиц спутниковой связи Starlink, причем Маск написал в Твиттере, что "операция обошлась SpaceX в 80 миллионов долларов и превысит 100 миллионов долларов до конца года".

Темы: Маскмобильная связь
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Россия уже в атмосфере своего поражения и безнадежности – Зеленский

Сотрудница ФСБ и "вагнеровец" попросили убежище во Франции и дают показания – СМИ

Зеленский присвоил звание Героя сотенному УПА, командующему Воздушных сил и еще 10 военным

фото, видео, обновленоВ Белгороде "бавовна": горела подстанция

дополненоПодоляк и Федоров уверяют, что Starlink будет продолжать работать

Марченко на год избрали председателем Совета управляющих Всемирного Банка и МВФ

Все новости...

Подписывайтесь на наш телеграм канал "УП. Стрічка"

Маск
Компания Маска отказывается финансировать услуги Starlink в Украине – СМИ
Белый дом прокомментировал "переговоры" Маска: Путин ничего не делает для завершения войны
Маск отрицает, что разговаривал с Путиным перед публикацией "мирного плана" для Украины
Последние новости
01:50
Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на $725 млн
01:38
фотоНа Сумщине подорвался комбайн – Живицкий
00:56
Враг атакует Запорожье дронами-камикадзе – горсовет
00:33
Наев: Подготовленный мобилизационный ресурс РФ – 2 миллиона, общий – 29 миллионов
00:32
Мобилизованные из Саратовской области почти неделю живут в поездах – росСМИ
23:43
Взрыв на угольной шахте в Турции: по меньшей мере двое погибших и 20 раненых
23:20
Россия уже в атмосфере своего поражения и безнадежности – Зеленский
23:05
Зеленский о недавних атаках РФ: 15 объектов восстановлено полностью
23:01
Южная Корея впервые за пять лет ввела санкции против КНДР из-за запусков ракет
23:00
Сотрудница ФСБ и "вагнеровец" попросили убежище во Франции и дают показания – СМИ
Все новости...