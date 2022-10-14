Маск подтвердил, что не хочет финансировать старлинки в Украине

Основатель компании SpaceX Илон Маск подтвердил, что отказывается финансировать службы спутниковой связи Starlink в Украине.

Источник: Маск в Twitter

Прямая речь Маска: "SpaceX не просит возместить прошлые расходы, но также не может финансировать существующую систему бесконечно *и* отправить еще несколько тысяч терминалов, которые используют данные до 100 раз больше, чем обычные домохозяйства. Это неразумно".

SpaceX is not asking to recoup past expenses, but also cannot fund the existing system indefinitely *and* send several thousand more terminals that have data usage up to 100X greater than typical households. This is unreasonable. October 14, 2022

Детали: Маск также добавил, что Starlink все еще теряет деньги. Он добавил, что безумно тяжело для спутников связи на низкой орбите избежать банкротства. По словам Маска, такой была судьба каждой компании, которая пыталась это сделать раньше.

Also, Starlink is still losing money! It is insanely difficult for a LEO communications constellation to avoid bankruptcy – that was the fate of every company that tried this before.



When asked what the goal of Starlink was at a space conference, I said “not go bankrupt”. — Elon Musk (@elonmusk) October 14, 2022

Также, отвечая на комментарии в Twitter, Маск отметил, что, отказываясь в дальнейшем финансировать старлинки в Украине, он просто следует совету экс-посла Украины в Германии Андрея Мельника.

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We’re just following his recommendation 🤷‍♂️ — Elon Musk (@elonmusk) October 14, 2022

Ранее Мельник на предложение Маска Украине капитулировать написал "да пошел ты – это мой очень дипломатический ответ".

Стоит отметить, что в материале CNN говорится, что письмо SpaceХ в Пентагон было отправлено "в прошлом месяце", то есть в сентябре. Тогда как волна возмущения из-за предложения Маска пойти на уступки России по Украине – когда и появился недипломатичный комментарий Мельника – поднялась в начале октября.

На это же обращает внимание и Минюст.

При этом министерство отмечает, что открытым остается вопрос, почему Маск в очередной раз подыгрывает пропаганде Кремля, заявляя о "выполнении инструкций" украинского посла.

В Минюсте говорят, что "именно такая картинка "противостояния Украины и Запада" выгодна путинскому режиму".

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