Маск подтвердил, что не хочет финансировать старлинки в Украине

Основатель компании SpaceX Илон Маск подтвердил, что отказывается финансировать службы спутниковой связи Starlink в Украине.

Источник: Маск в Twitter

Прямая речь Маска: "SpaceX не просит возместить прошлые расходы, но также не может финансировать существующую систему бесконечно *и* отправить еще несколько тысяч терминалов, которые используют данные до 100 раз больше, чем обычные домохозяйства. Это неразумно".

SpaceX is not asking to recoup past expenses, but also cannot fund the existing system indefinitely *and* send several thousand more terminals that have data usage up to 100X greater than typical households. This is unreasonable.

Детали: Маск также добавил, что Starlink все еще теряет деньги. Он добавил, что безумно тяжело для спутников связи на низкой орбите избежать банкротства. По словам Маска, такой была судьба каждой компании, которая пыталась это сделать раньше.

Also, Starlink is still losing money! It is insanely difficult for a LEO communications constellation to avoid bankruptcy – that was the fate of every company that tried this before.



When asked what the goal of Starlink was at a space conference, I said “not go bankrupt”.