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Путин обещает завершение мобилизации в РФ в ближайшее время

Елена РощинаПятница, 14 октября 2022, 16:01
Mobilizatsiya v Rosiyi tryvaye, foto RYA Novosty 44 / 5 000 Результати перекладу Мобилизация в России продолжается, фото "РИА Новости"

Президент России Владимир Путин заявил, что частичная мобилизация в Российской Федерации завершится до конца октября: с 21 сентября уже мобилизовали якобы 222 тысячи россиян.

Источник: Владимир Путин на пресс-конференции в Астане (Казахстан) 14 октября

Прямая речь: "Сейчас в войсках-формирователях 222 тысячи человек мобилизовано из 300 тысяч. Думаю, что в течение примерно двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены".

Детали: При этом президент России заявил, что Минобороны вначале предполагало якобы меньшую цифру – не 300 тысяч человек – собрать путем "частичной мобилизации".

По словам Путина, частичная мобилизация в РФ завершается, а всеобщая мобилизация не планируется.

"Ничего дополнительно не планируется. Никаких предложений от Минобороны на этот счет не поступало, и в обозримом будущем я что-то не вижу необходимости", – заявил он.

Путин также заявил, что "бестолковщина" с мобилизацией связана со старыми формами учета. Информационная база уже обновляется, сказал он.

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Темы: ПутинРосcиямобилизациявойна
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