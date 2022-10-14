Путин обещает завершение мобилизации в РФ в ближайшее время
Президент России Владимир Путин заявил, что частичная мобилизация в Российской Федерации завершится до конца октября: с 21 сентября уже мобилизовали якобы 222 тысячи россиян.
Источник: Владимир Путин на пресс-конференции в Астане (Казахстан) 14 октября
Прямая речь: "Сейчас в войсках-формирователях 222 тысячи человек мобилизовано из 300 тысяч. Думаю, что в течение примерно двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены".
Детали: При этом президент России заявил, что Минобороны вначале предполагало якобы меньшую цифру – не 300 тысяч человек – собрать путем "частичной мобилизации".
По словам Путина, частичная мобилизация в РФ завершается, а всеобщая мобилизация не планируется.
"Ничего дополнительно не планируется. Никаких предложений от Минобороны на этот счет не поступало, и в обозримом будущем я что-то не вижу необходимости", – заявил он.
Путин также заявил, что "бестолковщина" с мобилизацией связана со старыми формами учета. Информационная база уже обновляется, сказал он.
Предыстория:
- 21 сентября на фоне успешного украинского контрнаступления в Харьковской области и в ожидании аннексии 4 других областей Украины Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что будут мобилизованы 300 тысяч резервистов.
- Российские журналисты узнали, что в рамках мобилизации в России собираются призвать в армию 1,2 миллиона человек, а не 300 тысяч.
- 4 октября Сергей Шойгу заявил, что более 200 тысяч человек прибыли в Вооруженные силы РФ в рамках частичной мобилизации.
- 28 сентября стало известно, что первые мобилизованные попали на фронт в Украине.
- 13 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мобилизованные россияне оказывают ощутимое давление на украинских бойцов, хотя новички плохо обучены и используются властями РФ как "пушечное мясо".
- По данным "Медузы", Владимир Путин хочет договориться с Украиной о режиме "прекращения огня", но только для того, чтобы подготовиться к новому наступлению в феврале-марте 2023 года.
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