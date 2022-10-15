"Черт с ним": Маск передумал прекращать финансирование Starlink в Украине

Руководитель компании SpaceX Илон Маск заявил, что компания продолжит бесплатно обеспечивать спутниковую связь Starlink в Украине.

Источник: Маск в Twitter

The hell with it … even though Starlink is still losing money & other companies are getting billions of taxpayer $, we’ll just keep funding Ukraine govt for free Реклама: October 15, 2022

Дословно: "Черт с ним... Даже если Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы будем продолжать бесплатно финансировать украинское правительство".

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