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"Черт с ним": Маск передумал прекращать финансирование Starlink в Украине

Катерина ТищенкоСуббота, 15 октября 2022, 21:25
Черт с ним: Маск передумал прекращать финансирование Starlink в Украине
Илон Маск, фото Getty Images

Руководитель компании SpaceX Илон Маск заявил, что компания продолжит бесплатно обеспечивать спутниковую связь Starlink в Украине.

Источник: Маск в Twitter

Дословно: "Черт с ним... Даже если Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы будем продолжать бесплатно финансировать украинское правительство".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • CNN сообщил, что компания Илона Маска обратилась к Пентагону с просьбой в дальнейшем забрать на себя финансирование работы комплексов спутниковой связи Starlink в Украине. Маск позже подтвердил эту информацию.
  • Вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уверяли, что Украина найдет решение, чтобы службы спутниковой связи Starlink продолжили работу в Украине.
  • В Пентагоне подтвердили, что обсуждают финансирование Starlink в Украине после обращения Маска.
  • Глава МИД Литвы призвал создать коалицию для финансирования работы Starlink в Украине или найти альтернативного поставщика.
  • 15 октября Маск заявил, что Россия пытается уничтожить работу системы спутникового интернета Starlink.

Темы: Илон Маск
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