"Черт с ним": Маск передумал прекращать финансирование Starlink в Украине

Руководитель компании SpaceX Илон Маск заявил, что компания продолжит бесплатно обеспечивать спутниковую связь Starlink в Украине.

Источник: Маск в Twitter

The hell with it … even though Starlink is still losing money & other companies are getting billions of taxpayer $, we’ll just keep funding Ukraine govt for free — Elon Musk (@elonmusk) October 15, 2022

Дословно: "Черт с ним... Даже если Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы будем продолжать бесплатно финансировать украинское правительство".

Предыстория:

CNN сообщил, что компания Илона Маска обратилась к Пентагону с просьбой в дальнейшем забрать на себя финансирование работы комплексов спутниковой связи Starlink в Украине. Маск позже подтвердил эту информацию.

Вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уверяли, что Украина найдет решение, чтобы службы спутниковой связи Starlink продолжили работу в Украине.

В Пентагоне подтвердили, что обсуждают финансирование Starlink в Украине после обращения Маска.

Глава МИД Литвы призвал создать коалицию для финансирования работы Starlink в Украине или найти альтернативного поставщика.

15 октября Маск заявил, что Россия пытается уничтожить работу системы спутникового интернета Starlink.