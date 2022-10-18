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Россия снова бьет по энергетике Украины: в Киеве взрывы, в Броварах работает ПВО

"Украинская правда"Вторник, 18 октября 2022, 09:18
Дым над Киевом, фото УП

Российские войска совершили новую атаку на энергетическую инфраструктуру на левом берегу Киева, в то же время в Броварах вблизи столицы работают средства противовоздушной обороны.

Источник: журналисты "Украинской правды", заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, городской глава Киева Виталий Кличко, городской глава Броваров Игорь Сапожко

Детали: Около 9 утра киевляне слышали взрыв на левом берегу и грохот в небе.

В некоторых районах пропал свет.

Прямая речь Тимошенко: "Предварительно 3 прилета в объект энергообеспечения на левом берегу города".

Прямая речь Кличко: "Утром в Киеве снова взрывы. Деснянский район. Объект критической инфраструктуры. Все службы следуют на место. Более подробная информация позже".

Прямая речь Сапожко: "В Броварах слышны взрывы. Работает ПВО".

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Обновление: По данным прокуратуры, в результате ракетной атаки на объект энергообеспечения на левом берегу Киева во вторник погибли два человека, еще один человек получил ранения.

Детали: Утром 18 октября российские войска снова атакуют энергетическую инфраструктуру Украины. Есть попадания в Днепре, Харькове, Запорожье, Житомире. В некоторых из этих городов пропала электроэнергия или начались перебои с ней.

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Темы: КиевКиевская областьэнергетикавойна
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