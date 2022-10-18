Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия снова бьет по энергетике Украины: в Киеве взрывы, в Броварах работает ПВО

"Украинская правда"Вторник, 18 октября 2022, 09:18
Россия снова бьет по энергетике Украины: в Киеве взрывы, в Броварах работает ПВО
Дым над Киевом, фото УП

Российские войска совершили новую атаку на энергетическую инфраструктуру на левом берегу Киева, в то же время в Броварах вблизи столицы работают средства противовоздушной обороны.

Источник: журналисты "Украинской правды", заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, городской глава Киева Виталий Кличко, городской глава Броваров Игорь Сапожко

Детали: Около 9 утра киевляне слышали взрыв на левом берегу и грохот в небе.

Реклама:

В некоторых районах пропал свет.

Прямая речь Тимошенко: "Предварительно 3 прилета в объект энергообеспечения на левом берегу города".

Прямая речь Кличко: "Утром в Киеве снова взрывы. Деснянский район. Объект критической инфраструктуры. Все службы следуют на место. Более подробная информация позже".

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь Сапожко: "В Броварах слышны взрывы. Работает ПВО".

Обновление: По данным прокуратуры, в результате ракетной атаки на объект энергообеспечения на левом берегу Киева во вторник погибли два человека, еще один человек получил ранения.

Детали: Утром 18 октября российские войска снова атакуют энергетическую инфраструктуру Украины. Есть попадания в Днепре, Харькове, Запорожье, Житомире. В некоторых из этих городов пропала электроэнергия или начались перебои с ней.

Темы: КиевКиевская областьэнергетикавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Туск собирается с визитом в Киев

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Все новости...
Воздушные силы "приземлили" российский Су-25, 4 "Калибра", 6 дронов и Х-ракету
В Киеве достали из-под завалов тело 5-й жертвы удара дрона-камикадзе
В Белгородской области РФ остановили движение поездов, в Курской есть перебои со светом - СМИ РФ
Нашли 26 жертву расстрела автоколонны на Харьковщине: парень прошел 1,5 км и умер в посадке
Последние новости
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
16:14
Германия заблокировала российские активы на более чем 4 миллиарда евро
16:02
Политика года, надежда года, победа года. Итоги 2023 г. в УП. ЧАТ
16:00
фото, видеоПродавали несуществующие машины для ВСУ: мошенники обманули волонтеров на 1,2 млн
15:56
Туск собирается с визитом в Киев
15:35
Что нужно для производства большего количества украинского оружия?
15:35
В январе в Киеве заработают пункты приема елок: адреса
Все новости...
Реклама: