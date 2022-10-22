Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кулеба после ракетного удара РФ призвал Запад не медлить со средствами ПВО для Украины

"Европейская правда"Суббота, 22 октября 2022, 11:56

Глава МИД Дмитрий Кулеба после очередного удара РФ по объектам инфраструктуры призвал страны Запада ни минуты не медлить с предоставлением Украине средств противовоздушной обороны.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Суббота в Украине началась шквалом российских ракет, направленных на объекты критической гражданской инфраструктуры. Часть из них мы перехватили, другие поразили цели. Противовоздушная оборона спасает жизни. Не должно быть ни одной минуты промедления в столицах с принятием решения о системах противовоздушной обороны для Украины", - написал Кулеба в Twitter.

Реклама:

В субботу 22 октября продолжается атака на энергообъекты Украины: по всей территории, кроме временно оккупированного Крыма, объявлена воздушная тревога.

Россияне нанесли ракетные удары по важным энергетическим объектам в Кропивницком и Голованевском районах Кировоградщины, враг ударил также по энергообъекту Одесской области и городу Ровно.

Луцкий городской голова Игорь Полищук сообщил об обстрелах города, в результате чего был поврежден энергетический объект.

ВИДЕО ДНЯ

Хмельницкий горсовет сообщает, что город остался без света после прозвучавших взрывов.

Темы: война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
война
За сутки на фронте произошло 35 боевых столкновений – Генштаб
В ЕС предлагают подготовить больше украинских военных до конца года, чем планировалось
The Guardian показал видео ночной ракетной атаки в Киеве и ее последствий
Последние новости
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
Россияне ударили по селу в Запорожской области, двое погибших - ОВА
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
Все новости...
Реклама: