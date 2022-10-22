Кулеба после ракетного удара РФ призвал Запад не медлить со средствами ПВО для Украины
Глава МИД Дмитрий Кулеба после очередного удара РФ по объектам инфраструктуры призвал страны Запада ни минуты не медлить с предоставлением Украине средств противовоздушной обороны.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Суббота в Украине началась шквалом российских ракет, направленных на объекты критической гражданской инфраструктуры. Часть из них мы перехватили, другие поразили цели. Противовоздушная оборона спасает жизни. Не должно быть ни одной минуты промедления в столицах с принятием решения о системах противовоздушной обороны для Украины", - написал Кулеба в Twitter.
В субботу 22 октября продолжается атака на энергообъекты Украины: по всей территории, кроме временно оккупированного Крыма, объявлена воздушная тревога.
Россияне нанесли ракетные удары по важным энергетическим объектам в Кропивницком и Голованевском районах Кировоградщины, враг ударил также по энергообъекту Одесской области и городу Ровно.
Луцкий городской голова Игорь Полищук сообщил об обстрелах города, в результате чего был поврежден энергетический объект.
Хмельницкий горсовет сообщает, что город остался без света после прозвучавших взрывов.