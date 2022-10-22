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Кулеба после ракетного удара РФ призвал Запад не медлить со средствами ПВО для Украины

"Европейская правда"Суббота, 22 октября 2022, 11:56

Глава МИД Дмитрий Кулеба после очередного удара РФ по объектам инфраструктуры призвал страны Запада ни минуты не медлить с предоставлением Украине средств противовоздушной обороны.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Суббота в Украине началась шквалом российских ракет, направленных на объекты критической гражданской инфраструктуры. Часть из них мы перехватили, другие поразили цели. Противовоздушная оборона спасает жизни. Не должно быть ни одной минуты промедления в столицах с принятием решения о системах противовоздушной обороны для Украины", - написал Кулеба в Twitter.

В субботу 22 октября продолжается атака на энергообъекты Украины: по всей территории, кроме временно оккупированного Крыма, объявлена воздушная тревога.

Россияне нанесли ракетные удары по важным энергетическим объектам в Кропивницком и Голованевском районах Кировоградщины, враг ударил также по энергообъекту Одесской области и городу Ровно.

Луцкий городской голова Игорь Полищук сообщил об обстрелах города, в результате чего был поврежден энергетический объект.

Хмельницкий горсовет сообщает, что город остался без света после прозвучавших взрывов.

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Темы: война
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