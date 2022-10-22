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Россияне в субботу атаковали инфраструктуру 9 областей, ВСУ сбили 20 из 40 ракет – сводка Генштаба

Катерина ТищенкоСуббота, 22 октября 2022, 18:19
последствия удара по энергетическому объекту Ровенской области, фото из Telegram председателя ОВА

В результате вражеских ударов в субботу пострадали объекты энергетической и критической инфраструктуры Волынской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Кировоградской, Черкасской, Запорожской, Одесской и Николаевской областей.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 18 часов

Дословно: "В течение текущих суток оккупанты нанесли 40 ракетных ударов и запустили 16 ударных БпЛА иранского производства "Shahed-136". 20 крылатых ракет и 11 БПЛА нашим защитникам удалось сбить.

Вражеским ударам подверглись объекты энергетической и критической инфраструктуры Волынской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Кировоградской, Черкасской, Запорожской, Одесской и Николаевской областей".

Детали: Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредоточивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

За текущие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Озаряновка и Отрадовка Донецкой области.

Враг осуществлял обстрелы:

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  • на Северском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Бачевск, Стариково, Гудовое, Атинское, Басовка и Юнаковка Сумской области;
  • на Слобожанском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Малая Волчья, Красное Первое, Берестово и Каменка Харьковской области;
  • на Бахмутском направлении - из танков и артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Бахмут, Белогоровка, Спирное, Зеленополье, Клищеевка и Майорск;
  • на Авдеевском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах Авдеевки, Веселого, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки и Первомайского.
  • На Новопавловском и Запорожском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Времевка Донецкой области, Дорожнянка, Степногорск и Орехов Запорожской области и Добрая Надежда на Днепропетровщине. Также нанес ракетный удар по городу Никополь.
  • На Южнобугском направлении враг обстреливал военную и гражданскую инфраструктуру. Огневому поражению подверглись районы более 20 населенных пунктов, рядом с линией соприкосновения.

По уточненной информации, в результате ударов Сил обороны в течение последних дней, подтверждено поражение живой силы и техники противника в Запорожской области. Это - около 200 военнослужащих погибшими, более 150 - ранеными. Также уничтожен склад боеприпасов и 10 единиц вооружения и военной техники.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла десять ударов. Подтверждено поражение девяти районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиции зенитного ракетного комплекса врага. Подразделения противовоздушной обороны сбили один вражеский вертолет.

Военнослужащие ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и один склад боеприпасов врага.

Предыстория:

  • В субботу россияне снова осуществили массированный ракетный удар по энергетическим объектам в разных областях Украины. 
  • По данным Офиса президента, в результате российских ракетных ударов по энергоструктуре в разных областях без света остались 1 451 603 украинца.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что с ночи россияне выпустили по Украине 36 ракет, большинство из них были сбиты.

Темы: Генштабвойна
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