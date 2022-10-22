Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне в субботу атаковали инфраструктуру 9 областей, ВСУ сбили 20 из 40 ракет – сводка Генштаба

Катерина ТищенкоСуббота, 22 октября 2022, 18:19
Россияне в субботу атаковали инфраструктуру 9 областей, ВСУ сбили 20 из 40 ракет – сводка Генштаба
последствия удара по энергетическому объекту Ровенской области, фото из Telegram председателя ОВА

В результате вражеских ударов в субботу пострадали объекты энергетической и критической инфраструктуры Волынской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Кировоградской, Черкасской, Запорожской, Одесской и Николаевской областей.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 18 часов

Дословно: "В течение текущих суток оккупанты нанесли 40 ракетных ударов и запустили 16 ударных БпЛА иранского производства "Shahed-136". 20 крылатых ракет и 11 БПЛА нашим защитникам удалось сбить.

Реклама:

Вражеским ударам подверглись объекты энергетической и критической инфраструктуры Волынской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Кировоградской, Черкасской, Запорожской, Одесской и Николаевской областей".

Детали: Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредоточивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

За текущие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Озаряновка и Отрадовка Донецкой области.

ВИДЕО ДНЯ

Враг осуществлял обстрелы:

  • на Северском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Бачевск, Стариково, Гудовое, Атинское, Басовка и Юнаковка Сумской области;
  • на Слобожанском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Малая Волчья, Красное Первое, Берестово и Каменка Харьковской области;
  • на Бахмутском направлении - из танков и артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Бахмут, Белогоровка, Спирное, Зеленополье, Клищеевка и Майорск;
  • на Авдеевском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах Авдеевки, Веселого, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки и Первомайского.
  • На Новопавловском и Запорожском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Времевка Донецкой области, Дорожнянка, Степногорск и Орехов Запорожской области и Добрая Надежда на Днепропетровщине. Также нанес ракетный удар по городу Никополь.
  • На Южнобугском направлении враг обстреливал военную и гражданскую инфраструктуру. Огневому поражению подверглись районы более 20 населенных пунктов, рядом с линией соприкосновения.

По уточненной информации, в результате ударов Сил обороны в течение последних дней, подтверждено поражение живой силы и техники противника в Запорожской области. Это - около 200 военнослужащих погибшими, более 150 - ранеными. Также уничтожен склад боеприпасов и 10 единиц вооружения и военной техники.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла десять ударов. Подтверждено поражение девяти районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиции зенитного ракетного комплекса врага. Подразделения противовоздушной обороны сбили один вражеский вертолет.

Военнослужащие ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и один склад боеприпасов врага.

Предыстория:

  • В субботу россияне снова осуществили массированный ракетный удар по энергетическим объектам в разных областях Украины. 
  • По данным Офиса президента, в результате российских ракетных ударов по энергоструктуре в разных областях без света остались 1 451 603 украинца.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что с ночи россияне выпустили по Украине 36 ракет, большинство из них были сбиты.

Темы: Генштабвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
Генштаб
С начала суток на фронте было 30 столкновений – сводка Генштаба
Защитники имели успех в направлении Вербового на юге – Генштаб
Защитники уничтожили еще 530 оккупантов и 14 танков врага
Последние новости
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
Россияне ударили по селу в Запорожской области, двое погибших - ОВА
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
Все новости...
Реклама: