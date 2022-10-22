Зеленский: С ночи по Украине выпустили 36 ракет, мир должен остановить этот террор

Президент Владимир Зеленский заявляет, что с ночи россияне выпустили по Украине 36 ракет, большинство из них были сбиты.

Источник: Зеленский в Telegram

Дословно: "С ночи враг совершил массированную атаку: 36 ракет, большинство из которых сбито".

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Детали: Президент опубликовал фото последствий российского удара на одном из энергетических объектов.

"На фото лишь один из примеров того, как враг пытается нас сломать. Это подлые удары по критически важным объектам. Характерная тактика террористов. Мир может и должен остановить этот террор", - призвал он.

Что предшествовало: Ранее Воздушные силы сообщили, что утром в субботу Россия атаковала Украину крылатыми ракетами Х-101 и "Калибр": 18 из них сбила противовоздушная оборона.

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