Вместо свободы: Кирилл предлагает внести в список ценностей россиян любовь к отечеству и жертвенность

Патриарх РПЦ Кирилл заявил, что список основных ценностей в Стратегии нацбезопасности России стоит расширить и внести туда понятия "вера", "жертвенность" и "любовь к отечеству", а понятия "достоинства", "права и свободы человека" заимствованы у Запада.

Источник: российское издание РБК

Прямая речь: "В Стратегии национальной безопасности предпринята попытка описать некую систему ценностей. Высшая ценность — это "жизнь"... А дальше у нас идут заимствования из западноевропейской философии: "достоинство", "права и свободы человека". Все это хорошо, никто сейчас не отрицает ни права, ни достоинство человека, но можно ли это сразу ставить после "жизни"?...

А что, до этих гуманистических идей не было никаких ценностей? А вера, а любовь к отечеству, а жертвенность, без которой вообще немыслима наша история?

Она и наше благополучие построены в том числе на жертвах предыдущих поколений. На тех, кто погибал во время войны, защищая родину, на тех, кто трудился отчаянно в самых тяжелейших условиях, развивая экономику нашей страны, и ведь там тоже не обошлось без жертв... Как же не сказать о любви к отечеству, о верности, о долге, о жертвенности?"

Детали: По мнению главы РПЦ, эти "вечные ценности" "не обуславливаются политическим контекстом", а их перечень можно расширять и дальше.

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