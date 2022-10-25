Замість свободи: Кирил пропонує внести до списку цінностей росіян любов до вітчизни і жертовність

Патріарх РПЦ Кирил заявив, що список основних цінностей у Стратегії нацбезпеки Росії варто розширити і внести туди поняття "віра", "жертовність" і "любов до вітчизни", а поняття "гідності", "права і свободи людини" запозичені у Заходу.

Джерело: російське видання РБК

Пряма мова: "У Стратегії національної безпеки зроблено спробу описати якусь систему цінностей. Вища цінність - це "життя"... А далі у нас ідуть запозичення із західноєвропейської філософії: "гідність", "права і свободи людини". Усе це добре, ніхто зараз не заперечує ні права, ні гідність людини, але чи можна це одразу ставити після "життя"?...

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А що, до цих гуманістичних ідей не було жодних цінностей? А віра, а любов до вітчизни, а жертовність, без якої взагалі немислима наша історія?

Вона і наше благополуччя побудовані, зокрема, на жертвах попередніх поколінь. На тих, хто гинув під час війни, захищаючи батьківщину, на тих, хто працював запекло в найважчих умовах, розвиваючи економіку нашої країни, і там теж не обійшлося без жертв... Як же не сказати про любов до вітчизни, про вірність, про обов'язок, про жертовність?"

Деталі: На думку глави РПЦ, ці "вічні цінності" "не обумовлюються політичним контекстом", а їхній перелік можна розширювати й надалі.

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