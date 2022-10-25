Замість свободи: Кирил пропонує внести до списку цінностей росіян любов до вітчизни і жертовність
Патріарх РПЦ Кирил заявив, що список основних цінностей у Стратегії нацбезпеки Росії варто розширити і внести туди поняття "віра", "жертовність" і "любов до вітчизни", а поняття "гідності", "права і свободи людини" запозичені у Заходу.
Джерело: російське видання РБК
Пряма мова: "У Стратегії національної безпеки зроблено спробу описати якусь систему цінностей. Вища цінність - це "життя"... А далі у нас ідуть запозичення із західноєвропейської філософії: "гідність", "права і свободи людини". Усе це добре, ніхто зараз не заперечує ні права, ні гідність людини, але чи можна це одразу ставити після "життя"?...
А що, до цих гуманістичних ідей не було жодних цінностей? А віра, а любов до вітчизни, а жертовність, без якої взагалі немислима наша історія?
Вона і наше благополуччя побудовані, зокрема, на жертвах попередніх поколінь. На тих, хто гинув під час війни, захищаючи батьківщину, на тих, хто працював запекло в найважчих умовах, розвиваючи економіку нашої країни, і там теж не обійшлося без жертв... Як же не сказати про любов до вітчизни, про вірність, про обов'язок, про жертовність?"
Деталі: На думку глави РПЦ, ці "вічні цінності" "не обумовлюються політичним контекстом", а їхній перелік можна розширювати й надалі.
Що було раніше:
- 25 вересня Кирил на недільній проповіді заявив, що жертва "при виконанні військового обов'язку" "змиває всі гріхи".
- Президент Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян заявив про "часткову" мобілізацію.
- Після оголошеної мобілізації в російських містах пройшли протести. За даними правозахиників, поліція вже затримала тисячі людей.