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Оккупанты возобновляют движение по Крымскому мосту, люди разбирают продукты

Катерина ТищенкоСуббота, 8 октября 2022, 16:27
Пожар и разрушения на Крымском мосту 8 октября, фото СБУ

Глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов заявил о возобновлении движения через Крымский мост для легковых авто и автобусов.

Источник: Аксенов в Telegram, лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в комментарии Суспильному и в эфире телемарафона

Дословно Аксенов: "Начато движение автотранспорта по Крымскому мосту. На данный момент движение открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра.

Просим водителей грузовых фур планировать маршрут движения, используя Керченскую паромную переправу. Через два часа через пролив начинает ходить паром "Керчь-2"".

Детали: Он также заявил, что до конца дня планируется запустить железнодорожное движение по мосту.

Вместе с тем, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал, что в Крыму после пожара и частичного разрушения крымского моста через Керченский пролив люди раскупают продукты и топливо.

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"Хлебобулочные изделия с утра все смели с полок, что касается муки и крупы до 3 кг на руки. Мы еще не знаем, были ли это централизованные указания власти. Мы имеем и фотографии, как это происходит. Самые большие очереди - на автомобильных заправках за бензином", - сказал Чубаров.

Он также рассказал, что на восточной окраине города Керчь выстроилась длинная очередь из людей, которые хотят уехать с полуострова на пароме.

"Уже больше, чем три километра, это больше, чем два часа назад было, парома еще нет. Они ожидают, что он будет запущен, а очередь уже стоит тех, кто хотят срочно покинуть Крымский полуостров", - сказал Чубаров.

Информацию о введении ограничений на покупку продуктов и бензина в Крыму Суспильному подтвердили местные жители.

Предыстория:

  • Утром 8 октября стало известно, что на железнодорожной ветке крымского моста мощный пожар.
  • Оккупационные власти Крыма заявили, что на Крымском мосту якобы взорвался грузовой автомобиль. Тем временем так называемый глава "парламента Крыма" Константинов заявил, что дорожное полотно на Крымском мосту повредили "украинские вандалы".
  • Президенту страны-агрессора Владимиру Путину доложили о пожаре на Крымском мосту, он поручил создать правительственную комиссию.
  • Российские СМИ опубликовали видео с моментом взрыва на Крымском мосту.

Темы: КрымКерчь
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