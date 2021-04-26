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Ермак: "Кластеры" с добавлением дат могут стать дорожной картой для Донбасса

Понедельник, 26 апреля 2021, 11:20

Кластеры для имплементации Минских соглашений, которые в "нормандском формате" разрабатывают по инициативе Франции и Германии, могут стать основой для дорожной карты по урегулированию конфликта на востоке Украины, считает глава Офиса президента Андрей Ермак.

Источник: Ермак в интервью Liga.net

Прямая речь: "В связи со сложностью переговоров, французская и немецкая стороны предложили такую ​​форму, как кластеры. Это логично расставленные шаги, которые начинаются с начальных шагов по безопасности, связанных с разминированием, разведением, отводом тяжелого вооружения, и до проведения местных выборов.

Если кластеры принимаются сторонами, то с добавлением дат и сроков это может превратиться в дорожную карту".

Детали: По словам Ермака, это не попытка изменить последовательность выполнения пунктов Минских соглашений, а попытка правильно их истолковать: "Это сделано в логической последовательности того, что заложено в минских соглашениях. За исключением тех моментов, которые уже изменились, и тех позиций, которые очень часто трактуются оппонентами так, как им хочется ".

Глава ОП напомнил, что "Формула Штайнмайера" уже предполагает изменение сроков передачи границы под контроль Украины, в будущем она может быть имплементирована в украинское законодательство.

"Это наша принципиальная позиция: не могут проходить выборы, пока граница не передана под контроль украинского правительства. Не знаю, из каких соображений наши предшественники могли вообще соглашаться с другой последовательностью", – заявил Ермак.

Он пояснил: "Формула Штайнмайера предусматривает, что после признания выборов украинской ЦИК, легитимность выборов должна подтвердить специальная миссия ОБСЕ. И подобный вывод может быть сделан, если выборы прошли в соответствии с Копенгагенскими принципами. Один из принципов гласит, что на момент проведения выборов граница должна контролироваться правительством государства, в котором проходят выборы".

"Поэтому, фактически, дав согласие на имплементацию формулы Штайнмайера в украинское законодательство, стороны априори согласовали этот принцип. Это я вам как юрист могу сказать", – заявил Ермак.

По его словам, "если мы возвращаемся и начинаем обсуждать, что написано в этом пункте минских соглашений, то по такой логике мы отходим от формулы Штайнмайера".

По поводу публикаций российским изданием "Коммерсант" якобы франко-немецкого и украинского варианта кластеров Ермак сказал, что "украинская, немецкая и французская стороны никогда бы себе не позволили нарушить договоренности и опубликовать сырые документы".

Такие действия российской стороны вызывают непонимание у партнеров, сказал он, хотя и не смог подтвердить достоверность опубликованных "драфтов".

Ермак отметил: "В таких документах огромное количество проектов, они изменяются и дополняются".

Напомним: "Кластеры для имплементации Минских соглашений" – это документ, который разрабатывает "нормандская четверка" по предложению Германии и Франции. Он призван согласовать взгляд на последовательность выполнения пунктов Минских договоренностей, которую Киев и Москва видят по-разному.

19 апреля "кластеры" (группы компонентов) обсуждали советники лидеров "нормандской четверки" (Украины, России, Германии, Франции).

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Темы: Андрей ЕрмакДонбассМинские соглашениянормандский форматформула Штайнмайера


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