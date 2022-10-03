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В Кремле заявили, что границы "присоединенных" к РФ областей зависят "от воли населения"

"Украинская правда"Понедельник, 3 октября 2022, 12:53
В Кремле заявили, что границы присоединенных к РФ областей зависят от воли населения
Дмитрий Песков, фото ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что границы оккупированных Херсонской и Запорожской областей еще не определены и будут зависеть "от воли населения", однако новых "референдумов" на этих территориях не будет. 

Источник: ТАСС

Детали: По его словам, Россия "продолжит советоваться с местным населением" относительно границ оккупированных Херсонской и Запорожской областей. В то же время Песков утверждает, что на этих территориях не планируют проведение новых псевдореферендумов. 

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Что этому предшествовало: 30 сентября Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос, в каких именно границах будет признана Херсонская и Запорожская области, однако заявил, что Донецкая и Луганская – в пределах границ 2014 года. 

Напомним: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 28 сентября оккупационные администрации Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей отчитались об окончательных итогах "референдумов о присоединении к России". 30 сентября состоялась так называемая "церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий".
  • Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель осудил проведение незаконных "референдумов" на оккупированных территориях Украины и фальсификацию их результатов.
  • Владимир Зеленский подчеркнул, что "присоединение" захваченных регионов к России означает закрытие любых переговоров с Москвой.

Темы: Херсонская областьЗапорожская областьРосcиявойна
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