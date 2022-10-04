Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Шойгу заявил, что РФ уже набрала более 200 тысяч мобилизованных

Валентина РоманенкоВторник, 4 октября 2022, 13:26
Шойгу заявил, что РФ уже набрала более 200 тысяч мобилизованных
иллюстративное фото

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что более 200 тысяч человек прибыли в Вооружённые силы РФ в рамках частичной мобилизации.

Источник: Шойгу, которого цитирует российское пропагандистское издание РИА "Новости"

Прямая речь: "В соответствии с указом президента Российской Федерации с 21 сентября в стране проводится частичная мобилизация. На сегодня в Вооружённые силы прибыло свыше 200 тысяч человек".

Реклама:

Детали: По словам российского министра, "обучение личного состава сформированных подразделений осуществляется на 80 полигонах и в шести учебных центрах".

Также Шойгу заявил, что нынешние срочники "после демобилизации уедут домой, а набранные в осенний призыв будут направлены в подразделения, не задействованные в спецоперации".

В то же время в перехваченных украинскими спецслужбами разговорах оккупанты жалуются, что без ротации сидят в окопах под непрерывным огнем ВСУ, несут потери, и им угрожают расстрелами за отказ воевать.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Британская разведка заявила о значительных проблемах России с тем, чтобы размещать, обучать и оснащать призванный и мобилизованный личный состав.

Читайте также: "В первый и в последний раз": пограничники обратились к мобилизованным Путиным россиянам

Предыстория:

Темы: Росcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
Росcия
Пришли, угрожали расстрелять: СМИ показали, как выглядит могила Пригожина
К Реестру убытков Украины от войны присоединилась Швейцария
Эстония экспортирует в Россию наибольшее количество товаров вне ЕС
Последние новости
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
18:41
Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности
18:38
Последствия вражеского удара на Купянщине: ранены три женщины
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
Все новости...
Реклама: