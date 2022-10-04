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Шойгу заявил, что РФ уже набрала более 200 тысяч мобилизованных

Валентина РоманенкоВторник, 4 октября 2022, 13:26
иллюстративное фото

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что более 200 тысяч человек прибыли в Вооружённые силы РФ в рамках частичной мобилизации.

Источник: Шойгу, которого цитирует российское пропагандистское издание РИА "Новости"

Прямая речь: "В соответствии с указом президента Российской Федерации с 21 сентября в стране проводится частичная мобилизация. На сегодня в Вооружённые силы прибыло свыше 200 тысяч человек".

Детали: По словам российского министра, "обучение личного состава сформированных подразделений осуществляется на 80 полигонах и в шести учебных центрах".

Также Шойгу заявил, что нынешние срочники "после демобилизации уедут домой, а набранные в осенний призыв будут направлены в подразделения, не задействованные в спецоперации".

В то же время в перехваченных украинскими спецслужбами разговорах оккупанты жалуются, что без ротации сидят в окопах под непрерывным огнем ВСУ, несут потери, и им угрожают расстрелами за отказ воевать.

Напомним: Британская разведка заявила о значительных проблемах России с тем, чтобы размещать, обучать и оснащать призванный и мобилизованный личный состав.

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Темы: Росcиявойна
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