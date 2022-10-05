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В Белой Церкви дроны повредили 3 инфраструктурных здания, гражданских жертв избежали

Елена РощинаСреда, 5 октября 2022, 13:31

В Белой Церкви в результате ночной атаки дронами повреждены три здания инфраструктуры, жертв среди гражданских удалось избежать, жизни пострадавшего человека угроз нет.

Источник: глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов

Прямая речь Кулебы: "Пожар локализован был в 8 утра, полностью завершены работы по тушению пожара в 09:20. Я нахожусь здесь непосредственно, ситуация контролируема полностью.

Один человек ранен, у него легкие повреждения, находится в больнице, угроз жизни нет.

Повреждены три здания инфраструктуры, разрушения средней тяжести. Думаю, мы все отстроим сразу после нашей победы".

Детали: Кулеба подтвердил, что это первый случай атаки беспилотниками в Киевской области, и Белоцерковская община – единственное место, которое пострадало этой ночью.

Глава ОВА надеется, что с военными будут отработаны все возможные варианты предотвращения таких атак или минимизации их последствий.

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Ранее руководитель полиции Киевщины Андрей Небитов заявил, что в результате атаки дронами в Белой Церкви существенным разрушениям подверглась инфраструктура, в то же время "благодаря своевременному реагированию удалось избежать гибели граждан".

Кулеба добавил, что все коммуникации работают, паники нет, только образовательные учреждения в Белоцерковской общине переведены на этот день в онлайн.

Воздушная тревога в Киевской области объявлялась с начала суток уже трижды: с 01:33 до 05:03 ночи, с 05:58 до 07:48 утра, третий – с 13:14 среды.

Этому предшествовало: Этой ночью в Белой Церкви зафиксировали 6 попаданий беспилотников, также россияне применили дроны в Николаевской области (шесть аппаратов "Shahed-136").

Всего известно о запуске с юга не менее 12 вражеских дронов-камикадзе, 6 из них сбили в Николаевском районе.

Темы: Белая ЦерковьКиевская областьвойнабеспилотники
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