У Путина заявили, что снова захватят деоккупированные территории Украины
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что российские оккупанты снова захватят освобожденные украинскими военными территории Украины, на которых ранее РФ провела псевдореферендумы и которые Путин "присоединил к России".
Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"
Детали: Журналисты спросили, нет ли противоречий между словами Путина о том, что "принятые территории" с Россией навсегда и тем, что российские войска отступают из некоторых территорий.
Прямая речь Пескова: "Здесь нет никакого противоречия, они будут с Россией навсегда, они будут возвращены".
Детали: Он также добавил, что Херсонская и Запорожская области Украины "вошли в состав России" в тех границах, на которых действовала военно-гражданская администрация оккупантов "на момент принятия".
Прямая речь Пескова: "Но я ещё раз повторяю, там определённые территории будут возвращены. И мы продолжим советоваться с тем населением, которое изъявит желание жить с Россией".
Предыстория:
- 5 октября президент России Владимир Путин подписал "законы о принятии" в Российскую Федерацию захваченных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины.
- В Офисе президента заявили, что так называемые путинские "законы о принятии" украинских областей в состав России не стоят бумаги, на которой подписаны, и что Украина вернет все свои территории.
- 5 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил деоккупацию Вооруженными силами Украины нескольких населенных пунктов Луганщины.
- 4 октября Вооруженные силы Украины официально подтвердили, что освободили от оккупации российских захватчиков еще восемь населенных пунктов в Херсонской области.