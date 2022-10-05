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У Путина заявили, что снова захватят деоккупированные территории Украины

Ирина БалачукСреда, 5 октября 2022, 14:21
Дмитрий Песков. Фото РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что российские оккупанты снова захватят освобожденные украинскими военными территории Украины, на которых ранее РФ провела псевдореферендумы и которые Путин "присоединил к России".   

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Детали: Журналисты спросили, нет ли противоречий между словами Путина о том, что "принятые территории" с Россией навсегда и тем, что российские войска отступают из некоторых территорий.  

Прямая речь Пескова: "Здесь нет никакого противоречия, они будут с Россией навсегда, они будут возвращены".

Детали: Он также добавил, что Херсонская и Запорожская области Украины "вошли в состав России" в тех границах, на которых действовала военно-гражданская администрация оккупантов "на момент принятия".

Прямая речь Пескова: "Но я ещё раз повторяю, там определённые территории будут возвращены. И мы продолжим советоваться с тем населением, которое изъявит желание жить с Россией".

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