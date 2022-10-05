Разведка США считает, что за убийством Дугиной стоят украинские власти – СМИ

Американские спецслужбы считают, что убийство Дарьи Дугиной, дочери "идеолога Путина" Александра Дугина, было результатом тайной операции, проведенной кем-то в украинской власти.

Источник: The New York Times со ссылкой на собеседников в американской разведке

Детали: Чиновники в США утверждают, что они ничего не знали о подготовке такой операции, а если бы и знали, то обязательно отговорили бы Украину от нее.

Также они утверждают, что уже упрекнули украинское руководство за смерть Дугиной.

Но, как пишет издание, в украинской власти отрицают свою причастность к убийству.

В США предполагают, что за ликвидацией Дугиной может стоять какая-то отдельная часть украинской власти, и остальные могут быть не в курсе дела.

Кроме того, в Пентагоне жалуются, что Украина не всегда делится с США своими планами касательно войны против России.

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Некоторые американские чиновники считают, что на самом деле целью украинских властей было убийство не Дугиной, а ее отца, Александра Дугина, который считается идеологом "рашизма" и "мозгом Путина". Исполнители, которые взорвали авто с женщиной, думали, что она будет сидеть в машине вместе с отцом.

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