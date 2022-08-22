Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия заявила, что Дугину убила украинка, которая затем сбежала в Эстонию

"Украинская правда"Понедельник, 22 августа 2022, 14:20
Дарья Дугина на росТВ

Российская ФСБ заявляет, что убийство дочери Александра Дугина Дарьи подготовлено и совершено украинскими спецслужбами.

Источник: ТАСС со ссылкой на ФСБ

Дословно ФСБ: "Установлено, что преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. Исполнителем является гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 года рождения, прибывшая в Россию 23 июля 2022 вместе с дочерью Шабан Софией Михайловной, 2010 года рождения. В целях организации убийства Д. Дугиной и получения информации о ее образе жизни они арендовали квартиру в Москве в доме, где проживала погибшая"

Детали: В сообщении утверждается, что в день убийства Вовк с дочерью находились на фестивале "Традиция", где присутствовала Дарья Дугина.

Для наблюдения за журналисткой Вовк якобы использовал авто Mini Cooper. При этом при въезде в Россию использовались номера так называемой "ДНР", в Москве – казахстанские номера, а при выезде – украинские.

Дословно ФСБ: "После совершения управляемого подрыва автомашины Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которой находилась Дугина, 21 августа Волк вместе с дочерью уехала через Псковскую область в Эстонию".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В Подмосковье 20 августа взорвался автомобиль с Дугиной, дочерью "идеолога Путина" Александра Дугина, которая писала для российского пропагандистского RT.
  • В Офисе президента Украины отрицали причастность Киева к убийству Дугиной.
  • Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявил, что ответственность за убийство взяла на себя так называемая Национальная Республиканская Армия.
  • Российские следователи заявили, что автомобиль, в котором погибла Дарья Дугина, дочь "идеолога Путина" Александра Дугина, взорвали дистанционно.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: РосcияФСБубийство
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ВСУ уничтожили комплексы "Бук" и "Сани", а также живую силу врага – ОК "Юг"

Кулеба назвал две страны ЕС, не поставляющие Украине оружие

США готовят передачу Украине дронов-камикадзе Switchblade 600

видеоССО показали, как взрывают мосты на Донетчине и тормозят россиян

фотоУкраина завоевала 32 медали за последние 10 дней на Евро

Минобороны Германии отклонило призывы предоставить Украине больше оружия

Все новости...
Более 90% украинцев верят в победу над Россией – опрос
Пограничники обнародовали видео "демилитаризации" вражеской ПВО в Харьковской области
Залужный озвучил потери: почти 9 тысяч украинских героев
По всей Украине воздушная тревога длилась 15-20 минут
Последние новости
04:47
ISW указал, сколько в России предлагают за вступление в "добровольческие отряды"
03:58
Нидерланды выделят Украине новый пакет помощи более чем на 80 млн евро
03:20
С оккупированной территории Харьковщины удалось эвакуировать более 800 человек – Верещук
02:25
Теракт в Еленовке: ООН создала комиссию по расследованию
01:26
ВСУ уничтожили комплексы "Бук" и "Сани", а также живую силу врага – ОК "Юг"
00:58
Сумщина: враг обстреливал общины из пулеметов и осветительными снарядами
00:25
Президент подписал закон о бомбоубежищах в каждой новостройке
23:43
видеоЗеленского возмутила очередная наглость России
23:27
Эрдоган не отказался от намерения устроить переговоры Зеленского и Путина
23:06
Подрывники были уверены, что в машине с дочерью был сам Дугин – экс-депутат
Все новости...