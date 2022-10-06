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Россия пыталась купить через третьи страны 200 тысяч бронежилетов – Резников

Алена МазуренкоЧетверг, 6 октября 2022, 14:53
Россия пыталась купить через третьи страны 200 тысяч бронежилетов – Резников
АЛЕКСЕЙ РЕЗНИКОВ, ФОТО GETTY IMAGES

Министр обороны Алексей Резников рассказал, что Россия пыталась заказать через третьи страны 200 тыс. бронежилетов и 500 тыс. комплектов зимней одежды, но получила отказ от Турции. 

Источник: Резников на пресс-конференции Forbes "Без розовых очков. Бизнес и государство во время войны", "Интерфакс Украина"

Прямая речь: "Факты, которые я наблюдаю, - это провал "могилизации" в России, их провал обеспечения нового контингента...

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Мы имеем точную информацию из Турции от наших партнеров, что россияне пытались заказать через третьи страны 200 тыс. бронежилетов и 500 тыс. комплектов зимней одежды. Это означает, что у них с этим беда. Турецкие партнеры им, кстати, отказали".

Детали: Резников считает, что провал так называемой специальной военной операции приведет к замене режима в России.

Прямая речь: "Мое понимание - это провал нынешнего кремлевского режима в России. Соответственно, они сделают какие-то кадровые решения, кого-то обвинят, скорее всего, российских военных, в провале "специальной военной операции", им нужны чьи-то головы.

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Но это уже не выдержит режим, будет замена режима, будет "идеальный шторм" в России, а мы в этот момент будем двигаться с нашими контрнаступательными операциями при поддержке наших партнеров и готовиться к тому, что с новым руководством России с помощью партнеров будет обсуждена новая система гарантий безопасности для Украины, которая приведет к завершению этой войны и нашего выхода на все границы, которые признаны международным сообществом в 1991 году".

Предыстория:

  • 21 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников.
  • Среди освобожденных пограничники, полицейские, моряки, нацгвардейцы, ТРошники, таможенники, гражданские. В частности, Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волына", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко - командиры из "Азовстали".  Кроме того, среди освобожденных "азовцы" Николай Кущ (Фрост) и Константин Никитенко (Фокс), которых оккупанты хотели казнить.
  • 5-ро командиров "Азова" находятся в Турции под личными гарантиями защиты и безопасности Эрдогана. По словам президента Владимира Зеленского, они будут находиться в Турции до конца войны РФ против Украины.
  • России вернули Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.

Темы: РезниковРосcияВооруженные силывойна
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