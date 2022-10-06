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"Азов" о плене: руководство страны дало нам право выбора, у 300 из 600 раненых гнили раны

Алена МазуренкоЧетверг, 6 октября 2022, 15:57
Азов о плене: руководство страны дало нам право выбора, у 300 из 600 раненых гнили раны

Начальник штаба полка "Азов" майор Богдан Кротевич "Тавр" рассказал, что командование на "Азовстали" приняло решение о выходе в плен, из-за медицинского состояния раненых, ведь у 300 из 600 раненых начали гноиться раны.

Источник: брифинг командиров полка АЗОВ

Прямая речь: "Командир полка "Азов" Денис Прокопенко имел связь с президентом Украины, с главнокомандующим генералом Залужным, руководителем ГУР генералом Будановым.

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Вся эта операция нашего выхода она была согласована с руководством государства. Это была тяжелая операция. 

Нам было очень трудно принять это решение, но на тот момент у нас было 600 раненых и 300 из них просто гнили. Они медленно погибали, поэтому весь офицерский состав единодушно принял решение о выходе в плен, чтобы оказать срочную медицинскую помощь бойцам, которые были в госпитале в бункере. У нас не было лекарств и оборудования, поэтому такое решение было принято. 

Да, оно было согласовано с руководством страны, однако руководство страны также предоставило нам право выбора".

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Детали: По словам защитников, пока командиры "Азова" не общались с освобожденными командирами Денисом Прокопенко и Святославом Паламарем, которые находятся в Турции под протекцией президента этой страны.

В российском плену остаются около 2500 тысяч воинов из Мариуполя, из них - около 700 "азовцев".

Темы: Азовпленные
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