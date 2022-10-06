ВР призывает мир поддержать самоопределение коренных народов России

Верховная Рада обратилась к международному сообществу о поддержке права на самоопределение коренных народов Российской Федерации.

Источник: Укринформ

Детали: Соответствующее постановление №8105 поддержали 322 народных депутата.

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В обращении подчеркивается, что, реализуя свою захватническую империалистическую политику, Россия веками совершает геноцид порабощенных народов, игнорирует принцип равноправия и самоопределения народов, грубо нарушает права коренных народов и граждан, принадлежащих к национальным меньшинствам.

Отмечается, что даже проводя захватническую войну против Украины, российские власти осуществляют геноцид народов РФ, в частности используя для этого мобилизацию.

Верховная Рада выражает поддержку неотъемлемого права народов РФ на самоопределение в соответствии с Уставом ООН, общепризнанными нормами и принципами международного права.

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Парламент призывает международное сообщество к принятию всех необходимых мер для прекращения преследования кремлевским режимом лидеров и членов национально-освободительных движений народов РФ; прекращения практики депортации и внутреннего перемещения граждан России с целью искажения этнического состава регионов РФ; беспрекословного гарантирования гражданам РФ права на свободное выражение взглядов, мнений, участие в мирных собраниях, свободу объединений, свободу совести и вероисповедания, а также на обеспечение свободного развития традиций и культурного самосознания.

Кроме того, парламент призывает к усилению всесторонней поддержки Украины для ее победы в российско-украинской войне с последующей деимпериализацией РФ и деколонизацией народов, присоединенных и удерживаемых в ее составе.

Кроме того, Верховная Рада приняла заявление в связи с преступными решениями руководства РФ относительно попытки аннексии временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины с призывом к мировому сообществу.

Соответствующее постановление №8091 поддержали 315 парламентариев.

Согласно тексту заявления, Верховная Рада обращается к Организации Объединенных Наций, Европейскому Союзу и НАТО, парламентам и правительствам всех государств мира, международным организациям, всем людям доброй воли с рядом требований.

В частности, парламент призывает осудить проведенные РФ псевдореферендумы с целью аннексии временно оккупированных территорий Украины, усилить санкционное давление на Россию и российских должностных лиц, а также признать РФ государством-спонсором терроризма и ввести санкции, предусмотренные для государства-спонсора терроризма, включая полное эмбарго на торговлю энергоносителями с государственными и частными компаниями, аффилированными с РФ, и отключением от системы SWIFT всех финансовых учреждений России.

Также ВРУ призывает поддержать стремление украинского народа к скорейшему обретению Украиной членства в Европейском Союзе и НАТО.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия использует мобилизацию для уничтожения представителей коренных народов оккупированного Крыма, а также Кавказа, Сибири и других территорий РФ.

Зеленский призвал коренные народи РФ бороться против действующей власти, которая забирает граждан на войну в Украину.