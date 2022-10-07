Россияне выпустили 10 ракет по Сумской области – ОП
Пятница, 7 октября 2022, 19:45
Российские военные нанесли ракетный удар по Сумской области, выпустив 10 ракет.
Источник: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram
Прямая речь Тимошенко: "Сумская область. Россияне нанесли удар по району населенного пункта Грабовское. Было выпущено 10 ракет, огонь был неприцельный".
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Детали: Тимошенко отметил, что по предварительным данным, пострадавших нет.
Последствия обстрела уточняются.