Россияне выпустили 10 ракет по Сумской области – ОП

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Российские военные нанесли ракетный удар по Сумской области, выпустив 10 ракет.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Прямая речь Тимошенко: "Сумская область. Россияне нанесли удар по району населенного пункта Грабовское. Было выпущено 10 ракет, огонь был неприцельный".

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Детали: Тимошенко отметил, что по предварительным данным, пострадавших нет.

Последствия обстрела уточняются.