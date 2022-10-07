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Россияне выпустили 10 ракет по Сумской области – ОП

Ирина БалачукПятница, 7 октября 2022, 19:45
Скриншот из google.maps

Российские военные нанесли ракетный удар по Сумской области, выпустив 10 ракет.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram 

Прямая речь Тимошенко: "Сумская область. Россияне нанесли удар по району населенного пункта Грабовское. Было выпущено 10 ракет, огонь был неприцельный".

Детали: Тимошенко отметил, что по предварительным данным, пострадавших нет.

Последствия обстрела уточняются.

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Темы: Сумская областьвойнаОфис президента
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