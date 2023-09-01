Россияне в полдень обстреляли пограничный район Сумской области: 4 раненых, разрушенные дома

Российская армия 1 сентября около 12:00 обстреляла город Середина-Буда Шосткинского района Сумской области.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: В результате вражеской атаки осколочные ранения получили 4 местных жителя.

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Оккупанты повредили 16 многоквартирных домов, 12 частных домохозяйств, объект критической инфраструктуры, 5 административных зданий и учреждений, 3 учебных заведения, магазины и транспортные средства.

Дословно: "В целом правоохранители получили более 100 сообщений о повреждении имущества граждан".

"Под процессуальным руководством Шосткинской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)".

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