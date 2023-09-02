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В результате обстрела Сумщины погиб полицейский, ранены дети

Катерина ТищенкоСуббота, 2 сентября 2023, 19:02
В результате обстрела Сумщины погиб полицейский, ранены дети
Погибший Руслан Фараонов, фото: Игорь Клименко в Telegram

В результате обстрела россиянами г. Середина-Буда на Сумщине погиб 32-летний капитан полиции, который документировал последствия предыдущих атак оккупантов.

Источник: глава МВД Игорь Клименко в Telegram, Сумская ОВА

Дословно: "Сегодня в результате вражеского обстрела Середины-Буды на Сумщине погиб 32-летний следователь, капитан полиции Руслан Фараонов. Он вместе с коллегами как раз документировал последствия предыдущих разрушений, нанесенных Россией.

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У Руслана остались жена, которая служит в ювенальной полиции, и две дочери 11 и 12 лет. Искренне сочувствую семье погибшего. О семье непременно позаботятся".

Детали: Клименко добавил, что только на прошлой неделе на Сумщине зафиксировано 187 обстрелов, в результате которых погибли 3 человека и еще 16 получили ранения.

В то же время, в Сумской ОВА сообщили, что в результате обстрелов Сумщины в субботу также получили ранения четверо гражданских жителей, двое из которых - дети.

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Что предшествовало: Ранее в субботу в результате российского обстрела г. Середина-Буда Сумской области были ранены два энергетика.

Темы: Сумская областьвойнаполиция
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