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Удар по Запорожью: количество погибших возросло до 14

Ирина БалачукПятница, 7 октября 2022, 21:04
Фото ДСНС

Количество жертв удара россиян по жилым домам в Запорожье 6 октября возросло до 14.

Источник: секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram

Прямая речь Куртева: "Неутешительные известия продолжают поступать к нам из разбора завалов на домах, пострадавших от вчерашней атаки. В настоящее время количество погибших увеличилось уже до четырнадцати. Искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких".

Предыстория: 

  • Россияне в ночь на 6 октября нанесли 7 ракетных ударов по многоэтажкам в центре Запорожья, целились в объекты инфраструктуры. Сначала сообщалось о 12 погибших.
  • 7 октября россияне снова нанесли ракетный удар по Запорожью и области, глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что ПВО сбила 3 ракеты.

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Темы: Запорожьевойнажертвы
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