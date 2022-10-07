Удар по Запорожью: количество погибших возросло до 14

Количество жертв удара россиян по жилым домам в Запорожье 6 октября возросло до 14.

Источник: секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram

Прямая речь Куртева: "Неутешительные известия продолжают поступать к нам из разбора завалов на домах, пострадавших от вчерашней атаки. В настоящее время количество погибших увеличилось уже до четырнадцати. Искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких".

Предыстория:

Россияне в ночь на 6 октября нанесли 7 ракетных ударов по многоэтажкам в центре Запорожья, целились в объекты инфраструктуры. Сначала сообщалось о 12 погибших.

7 октября россияне снова нанесли ракетный удар по Запорожью и области, глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что ПВО сбила 3 ракеты.