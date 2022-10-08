За подрывом Крымского моста стоит СБУ - источник

За подрывом Крымского моста 8 октября стоит Служба безопасности Украины.

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным источника, подрыв Крымского моста - спецоперация СБУ.

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В самой спецслужбе пока официально не комментируют свое участие в этих событиях.

"Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого государственного органа Украины в "бавовне" будем комментировать после нашей окончательной победы", - сказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

В то же время в Твиттере СБУ есть сообщение с недвусмысленной перефразировкой стихотворения Тараса Шевченко.

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"Світає,

Міст гарно палає;

Соловейко у Криму

СБУ зустрічає"

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