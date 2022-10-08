За подрывом Крымского моста стоит СБУ - источник
Суббота, 8 октября 2022, 10:55
За подрывом Крымского моста 8 октября стоит Служба безопасности Украины.
Источник: собеседник УП в правоохранительных органах
Детали: По данным источника, подрыв Крымского моста - спецоперация СБУ.
В самой спецслужбе пока официально не комментируют свое участие в этих событиях.
"Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого государственного органа Украины в "бавовне" будем комментировать после нашей окончательной победы", - сказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.
В то же время в Твиттере СБУ есть сообщение с недвусмысленной перефразировкой стихотворения Тараса Шевченко.
"Світає,
Міст гарно палає;
Соловейко у Криму
СБУ зустрічає"
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Предыстория:
- Утром 8 октября стало известно, что на железнодорожной ветке крымского моста мощный пожар.
- Оккупационные власти Крыма заявили, что на Крымском мосту якобы взорвался грузовой автомобиль. Тем временем так называемый глава "парламента Крыма" Константинов заявил, что дорожное полотно на Крымском мосту повредили "украинские вандалы".
- Президенту страны-агрессора Владимиру Путину доложили о пожаре на Крымском мосту, он поручил создать правительственную комиссию.
- Российские СМИ опубликовали видео с моментом взрыва на Крымском мосту.