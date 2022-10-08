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За подрывом Крымского моста стоит СБУ - источник

"Украинская правда"Суббота, 8 октября 2022, 10:55
За подрывом Крымского моста стоит СБУ - источник
фото, полученное УП от источников

За подрывом Крымского моста 8 октября стоит Служба безопасности Украины.

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным источника, подрыв Крымского моста - спецоперация СБУ.

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В самой спецслужбе пока официально не комментируют свое участие в этих событиях.

"Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого государственного органа Украины в "бавовне" будем комментировать после нашей окончательной победы", - сказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

В то же время в Твиттере СБУ есть сообщение с недвусмысленной перефразировкой стихотворения Тараса Шевченко.

ВИДЕО ДНЯ

"Світає,
Міст гарно палає;
Соловейко у Криму
СБУ зустрічає"

Предыстория:

  • Утром 8 октября стало известно, что на железнодорожной ветке крымского моста мощный пожар.
  • Оккупационные власти Крыма заявили, что на Крымском мосту якобы взорвался грузовой автомобиль. Тем временем так называемый глава "парламента Крыма" Константинов заявил, что дорожное полотно на Крымском мосту повредили "украинские вандалы".
  • Президенту страны-агрессора Владимиру Путину доложили о пожаре на Крымском мосту, он поручил создать правительственную комиссию.
  • Российские СМИ опубликовали видео с моментом взрыва на Крымском мосту.

Темы: КрымоккупациявойнаСБУ
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