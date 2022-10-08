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Укрпочта выпустит новую марку с горящим Крымским мостом

Станислав ПогориловСуббота, 8 октября 2022, 12:02
Укрпочта выпустит новую марку с горящим Крымским мостом
Фото Смелянского в Tlelegram

Укрпочта выпускает новую марку, посвященную горящему Крымскому мосту, о дате выпуска сообщат отдельно.

Источник: гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский в Telegram

Прямая речь Смелянского: "Утро еще никогда не было таким добрым. По случаю праздника выпускаем новую марку с Крымским мостом, или, точнее, с тем, что от него останется".

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Детали: По словам Смелянского, номинал марки - М (потому что мост), стоимость - 18 гривен, тираж - 7 миллионов.

 

Также гендиректор сообщил, что марка готовилась вместе с художником Юрием Шаповалом. "Там и стиральная машинка, и вражеская техника, и наручники, которые Крым разрывает с Россией", - добавил он.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Утром 8 октября стало известно, что на железнодорожной ветке крымского моста мощный пожар.
  • Оккупационные власти Крыма заявили, что на Крымском мосту якобы взорвался грузовой автомобиль. Тем временем так называемый глава "парламента Крыма" Константинов заявил, что дорожное полотно на Крымском мосту повредили "украинские вандалы".
  • Президенту страны-агрессора Владимиру Путину доложили о пожаре на Крымском мосту, он поручил создать правительственную комиссию.
  • Российские СМИ опубликовали видео с моментом взрыва на Крымском мосту.

Темы: УкрпочтаКрымвойна
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