Укрпочта выпустит новую марку с горящим Крымским мостом

Укрпочта выпускает новую марку, посвященную горящему Крымскому мосту, о дате выпуска сообщат отдельно.

Источник: гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский в Telegram

Прямая речь Смелянского: "Утро еще никогда не было таким добрым. По случаю праздника выпускаем новую марку с Крымским мостом, или, точнее, с тем, что от него останется".

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Детали: По словам Смелянского, номинал марки - М (потому что мост), стоимость - 18 гривен, тираж - 7 миллионов.

Также гендиректор сообщил, что марка готовилась вместе с художником Юрием Шаповалом. "Там и стиральная машинка, и вражеская техника, и наручники, которые Крым разрывает с Россией", - добавил он.

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