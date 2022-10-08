Укрпочта выпустит новую марку с горящим Крымским мостом

Укрпочта выпускает новую марку, посвященную горящему Крымскому мосту, о дате выпуска сообщат отдельно.

Источник: гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский в Telegram

Прямая речь Смелянского: "Утро еще никогда не было таким добрым. По случаю праздника выпускаем новую марку с Крымским мостом, или, точнее, с тем, что от него останется".

Детали: По словам Смелянского, номинал марки - М (потому что мост), стоимость - 18 гривен, тираж - 7 миллионов.

Также гендиректор сообщил, что марка готовилась вместе с художником Юрием Шаповалом. "Там и стиральная машинка, и вражеская техника, и наручники, которые Крым разрывает с Россией", - добавил он.

Предыстория:

Утром 8 октября стало известно, что на железнодорожной ветке крымского моста мощный пожар.

Оккупационные власти Крыма заявили, что на Крымском мосту якобы взорвался грузовой автомобиль. Тем временем так называемый глава "парламента Крыма" Константинов заявил, что дорожное полотно на Крымском мосту повредили "украинские вандалы".

Президенту страны-агрессора Владимиру Путину доложили о пожаре на Крымском мосту, он поручил создать правительственную комиссию.

Российские СМИ опубликовали видео с моментом взрыва на Крымском мосту.