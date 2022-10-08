Взрыв на Крымском мосту: россияне говорят о 3 погибших

Следственный комитет России сообщил о гибели 3 человек в результате взрыва на Крымском мосту.

Источник: "Meduza" со ссылкой на Следком РФ

Дословно: "По предварительным данным, в результате происшествия погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, который находился рядом с грузовиком, который подорвался".

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Детали: Россияне говорят, что уже подняли из воды тела 2 погибших - мужчины и женщины, их личности устанавливаются.

Предыстория:

Утром 8 октября стало известно, что на железнодорожной ветке крымского моста мощный пожар.

Оккупационные власти Крыма заявили, что на Крымском мосту якобы взорвался грузовой автомобиль. Тем временем так называемый глава "парламента Крыма" Константинов заявил, что дорожное полотно на Крымском мосту повредили "украинские вандалы".

Президенту страны-агрессора Владимиру Путину доложили о пожаре на Крымском мосту, он поручил создать правительственную комиссию.

Российские СМИ опубликовали видео с моментом взрыва на Крымском мосту.