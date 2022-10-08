Взрыв на Крымском мосту: россияне говорят о 3 погибших
Суббота, 8 октября 2022, 14:17
Следственный комитет России сообщил о гибели 3 человек в результате взрыва на Крымском мосту.
Источник: "Meduza" со ссылкой на Следком РФ
Дословно: "По предварительным данным, в результате происшествия погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, который находился рядом с грузовиком, который подорвался".
Детали: Россияне говорят, что уже подняли из воды тела 2 погибших - мужчины и женщины, их личности устанавливаются.
Предыстория:
- Утром 8 октября стало известно, что на железнодорожной ветке крымского моста мощный пожар.
- Оккупационные власти Крыма заявили, что на Крымском мосту якобы взорвался грузовой автомобиль. Тем временем так называемый глава "парламента Крыма" Константинов заявил, что дорожное полотно на Крымском мосту повредили "украинские вандалы".
- Президенту страны-агрессора Владимиру Путину доложили о пожаре на Крымском мосту, он поручил создать правительственную комиссию.
- Российские СМИ опубликовали видео с моментом взрыва на Крымском мосту.