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Взрыв на Крымском мосту: россияне говорят о 3 погибших

Станислав ПогориловСуббота, 8 октября 2022, 14:17
Взрыв на Крымском мосту: россияне говорят о 3 погибших
скриншот

Следственный комитет России сообщил о гибели 3 человек в результате взрыва на Крымском мосту.

Источник: "Meduza" со ссылкой на Следком РФ

Дословно: "По предварительным данным, в результате происшествия погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, который находился рядом с грузовиком, который подорвался".

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Детали: Россияне говорят, что уже подняли из воды тела 2 погибших - мужчины и женщины, их личности устанавливаются.

Предыстория:

  • Утром 8 октября стало известно, что на железнодорожной ветке крымского моста мощный пожар.
  • Оккупационные власти Крыма заявили, что на Крымском мосту якобы взорвался грузовой автомобиль. Тем временем так называемый глава "парламента Крыма" Константинов заявил, что дорожное полотно на Крымском мосту повредили "украинские вандалы".
  • Президенту страны-агрессора Владимиру Путину доложили о пожаре на Крымском мосту, он поручил создать правительственную комиссию.
  • Российские СМИ опубликовали видео с моментом взрыва на Крымском мосту.

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Темы: КрымвойнаУкраинаРосcия
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