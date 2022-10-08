Взрыв на Крымском мосту: россияне говорят о 3 погибших

Следственный комитет России сообщил о гибели 3 человек в результате взрыва на Крымском мосту.

Источник: "Meduza" со ссылкой на Следком РФ

Дословно: "По предварительным данным, в результате происшествия погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, который находился рядом с грузовиком, который подорвался".

Детали: Россияне говорят, что уже подняли из воды тела 2 погибших - мужчины и женщины, их личности устанавливаются.

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