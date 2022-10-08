В ОП объяснили взрыв на Крымском мосту конфликтом между силовиками в РФ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает взрыв на Крымском мосту проявлением конфликта между российскими силовиками.

Источник: Подоляк в комментарии УП

Дословно: "Относительно Керченского моста. Это конкретное материальное проявление конфликта между ФСБ/ЧВК с одной стороны и Минобороны/Генерального штаба РФ с другой.

Реклама:

Безусловно, мы являемся свидетелями начала в России масштабных негативных процессов. Резко упала управляемость среди силовиков, начались мощные конфликты среди российских спецслужб, все ищут виновных в военных поражениях, хотят переформатировать ближайшее окружение господина Путина и занять другие должности. Или арестовать тех или иных генералов".

Детали: Подоляк отметил, что фура, которая сдетонировала, по всем признакам заехала на мост со стороны РФ. Поэтому ответы, по его мнению, нужно искать именно в России.

Он считает, что логистика подрыва, синхронизация с топливным эшелоном, объем уничтоженного дорожного полотна указывают на российский след.

ВИДЕО ДНЯ

"Сейчас в этом ярком инциденте мы видим обострение конфликта между военными и силовыми структурами России и его выход из-под контроля Кремля", - заявил Подоляк.

Он считает, что российская верхушка ищет виновных за поражения на фронте, а ФСБ и владельцы ЧВК ведут кампанию за увольнение военного руководства - министра Сергея Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова.

"Подрыв моста же – личного проекта Путина – не только подрывает позиции ФСБ, которые позволили этому произойти, но и дает алиби военным за системные поражения на юге Украины. Мол, из-за провала ФСБ рухнула вся логистика тылового обеспечения и подвоза резервов", - убежден Подоляк.

Предыстория: