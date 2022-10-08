Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

В ОП объяснили взрыв на Крымском мосту конфликтом между силовиками в РФ

"Украинская правда"Суббота, 8 октября 2022, 18:05
Михаил Подоляк, фото ОП

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает взрыв на Крымском мосту проявлением конфликта между российскими силовиками.

Источник: Подоляк в комментарии УП

Дословно: "Относительно Керченского моста. Это конкретное материальное проявление конфликта между ФСБ/ЧВК с одной стороны и Минобороны/Генерального штаба РФ с другой.

Безусловно, мы являемся свидетелями начала в России масштабных негативных процессов. Резко упала управляемость среди силовиков, начались мощные конфликты среди российских спецслужб, все ищут виновных в военных поражениях, хотят переформатировать ближайшее окружение господина Путина и занять другие должности. Или арестовать тех или иных генералов".

Детали: Подоляк отметил, что фура, которая сдетонировала, по всем признакам заехала на мост со стороны РФ. Поэтому ответы, по его мнению, нужно искать именно в России.

Он считает, что логистика подрыва, синхронизация с топливным эшелоном, объем уничтоженного дорожного полотна указывают на российский след.

"Сейчас в этом ярком инциденте мы видим обострение конфликта между военными и силовыми структурами России и его выход из-под контроля Кремля", - заявил Подоляк.

ВИДЕО ДНЯ

Он считает, что российская верхушка ищет виновных за поражения на фронте, а ФСБ и владельцы ЧВК ведут кампанию за увольнение военного руководства - министра Сергея Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова.

"Подрыв моста же – личного проекта Путина – не только подрывает позиции ФСБ, которые позволили этому произойти, но и дает алиби военным за системные поражения на юге Украины. Мол, из-за провала ФСБ рухнула вся логистика тылового обеспечения и подвоза резервов", - убежден Подоляк.

Предыстория:

  • Утром 8 октября на железнодорожной ветке крымского моста произошел мощный пожар.
  • Оккупационные власти Крыма заявили, что на Крымском мосту якобы взорвался грузовой автомобиль. Тем временем так называемый глава "парламента Крыма" Константинов заявил, что дорожное полотно на Крымском мосту повредили "украинские вандалы".
  • Президенту страны-агрессора Владимиру Путину доложили о пожаре на Крымском мосту, он поручил создать правительственную комиссию.
  • Позже оккупанты заявили о возобновлении движения через Крымский мост для легковых авто и автобусов.

Темы: Офис президентаКрымКерчьРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

17 человек погибли из-за нападения РФ на Запорожье

Разведка заявила о многочисленных арестах военных в Москве

Путин назначил нового командующего своими войсками в Украине

"И?": российские власти и пропагандисты реагируют на разрушение Крымского моста

фотоУкрпочта выпустит новую марку с горящим Крымским мостом

видеоДанилов и Федоров шутливо отреагировали на горящий Крымский мост

Все новости...
"Мы здесь мясо": оккупанты жалуются, что ВСУ уничтожают их "пачками" - перехват
Оккупанты возобновляют движение по Крымскому мосту, люди разбирают продукты
На оккупированной Херсонщине больницы переполнены ранеными россиянами – сводка Генштаба
На оккупированной Донетчине произошла "бавовна" - советник мэра Мариуполя
Последние новости
09:28
фотоВ Латвии подожгли авто семьи беженцев из Украины - оно сгорело дотла
09:15
фотоУдар по Запорожью: россияне ударили 12 ракетами, под завалами многоэтажек ищут людей
09:00
Британская разведка рассказала о последствиях разрушения Крымского моста для РФ
08:49
Турция хочет организовать переговоры между Россией и Западом о "большой сделке" - СМИ
08:34
видеоРоссияне от имени Шмыгаля пытались связаться с директором компании Baykar - ГУР
08:00
фотоРоссияне выпустили почти 70 снарядов по Днепропетровской области, люди не пострадали
07:25
Сводка Генштаба: Оккупанты Новой Каховки повывозили свои семьи в Крым
06:48
ISW: Кремль делает Минобороны РФ козлом отпущения за Крымский мост, чтобы защитить Путина
06:35
Россияне били по Сумской области неуправляемыми ракетами, ранен мужчина
06:04
17 человек погибли из-за нападения РФ на Запорожье
Все новости...