Появились спутниковые снимки поврежденного Крымского моста
Опубликованы спутниковые снимки, на которых видны повреждения на Крымском мосту после взрыва в субботу.
Источник: снимки PlanetScope, опубликованные компанией Planet в Twitter, журналист Кристофер Миллер в Twitter
Дословно: "Эта пара изображений PlanetScope, сделанных 7 и 8 октября 2022 года, показывает поврежденный мост через Керченский пролив после мощного взрыва сегодня".
Детали: На втором снимке видны сильные повреждения моста.
Позже журналист Кристофер Миллер опубликовал в Twitter дополнительные снимки поврежденного Крымского моста от компании Maxar.
Maxar тоже опубликовал в Twitter фото моста.
#Satelliteimagery today at 11:01 AM local time of the aftermath of the explosion that damaged the #Crimea Bridge which connects the Crimean peninsula with the Russian mainland. Damage is apparent on the bridge span that carries vehicle traffic and the span that has a rail line. pic.twitter.com/2QbtE9dZ7C— Maxar Technologies (@Maxar) October 8, 2022
Предыстория:
- Утром 8 октября на железнодорожной ветке крымского моста произошел мощный пожар.
- Оккупационные власти Крыма заявили, что на Крымском мосту якобы взорвался грузовой автомобиль. Тем временем так называемый глава "парламента Крыма" Константинов заявил, что дорожное полотно на Крымском мосту повредили "украинские вандалы".
- Президенту страны-агрессора Владимиру Путину доложили о пожаре на Крымском мосту, он поручил создать правительственную комиссию.
- Позже оккупанты заявили о возобновлении движения через Крымский мост для легковых авто и автобусов.