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Появились спутниковые снимки поврежденного Крымского моста

Катерина ТищенкоСуббота, 8 октября 2022, 23:50
КРЫМСКИЙ МОСТ 8 ОКТЯБРЯ, СНИМОК MAXAR ИЗ TWITTER КРИСТОФЕРА МИЛЛЕРА

Опубликованы спутниковые снимки, на которых видны повреждения на Крымском мосту после взрыва в субботу.

Источник: снимки PlanetScope, опубликованные компанией Planet в Twitter, журналист Кристофер Миллер в Twitter 

 
 

Дословно: "Эта пара изображений PlanetScope, сделанных 7 и 8 октября 2022 года, показывает поврежденный мост через Керченский пролив после мощного взрыва сегодня".

Детали: На втором снимке видны сильные повреждения моста.

Позже журналист Кристофер Миллер опубликовал в Twitter дополнительные снимки поврежденного Крымского моста от компании Maxar.

 
Крымский мост 8 октября, снимок Maxar из Twitter Кристофера Миллера

Maxar тоже опубликовал в Twitter фото моста.

Предыстория:

  • Утром 8 октября на железнодорожной ветке крымского моста произошел мощный пожар.
  • Оккупационные власти Крыма заявили, что на Крымском мосту якобы взорвался грузовой автомобиль. Тем временем так называемый глава "парламента Крыма" Константинов заявил, что дорожное полотно на Крымском мосту повредили "украинские вандалы".
  • Президенту страны-агрессора Владимиру Путину доложили о пожаре на Крымском мосту, он поручил создать правительственную комиссию.
  • Позже оккупанты заявили о возобновлении движения через Крымский мост для легковых авто и автобусов.

Темы: КрымКерченский моствзрыв
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