Появились спутниковые снимки поврежденного Крымского моста

Опубликованы спутниковые снимки, на которых видны повреждения на Крымском мосту после взрыва в субботу.

Источник: снимки PlanetScope, опубликованные компанией Planet в Twitter, журналист Кристофер Миллер в Twitter

Дословно: "Эта пара изображений PlanetScope, сделанных 7 и 8 октября 2022 года, показывает поврежденный мост через Керченский пролив после мощного взрыва сегодня".

Детали: На втором снимке видны сильные повреждения моста.

Позже журналист Кристофер Миллер опубликовал в Twitter дополнительные снимки поврежденного Крымского моста от компании Maxar.

Maxar тоже опубликовал в Twitter фото моста.

#Satelliteimagery today at 11:01 AM local time of the aftermath of the explosion that damaged the #Crimea Bridge which connects the Crimean peninsula with the Russian mainland. Damage is apparent on the bridge span that carries vehicle traffic and the span that has a rail line. pic.twitter.com/2QbtE9dZ7C