Генштаб показал, как канадцы тренируют украинских воинов в Британии

Здесь и далее фото из Facebook Генштаба ВСУ

Канада возобновила украинскую тренировочную миссию в Великобритании – инструкторы отмечают, что украинцы невероятно мотивированы учиться.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Дословно Генштаб: "Вместе с нашими союзниками в Соединенном Королевстве солдаты Вооруженных Сил Канады сейчас проводят целенаправленную подготовку украинских новобранцев по индивидуальным и коллективным военным навыкам, которые неизбежно необходимы, чтобы предоставить им возможность защищать свою страну от российской агрессии".

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Детали: Сержант-майор учебной операции UNIFIER-UK Кори Озеркевич сообщил, что для канадцев "невероятная честь возобновить обучение Сил Обороны Украины".

По его словам, тренировочные группы состоят из высококвалифицированных, мотивированных и профессиональных военнослужащих, которые преданы этой миссии.

Солдат 3-го батальона Канадской легкой пехоты принцессы Патриции Вооруженных Сил Канады (3 PPCLI), капрал Джастин Коул отметил, что украинские новобранцы "постоянно хотят учиться и совершенствовать навыки", поэтому он гордится тем, что участвует в этой миссии.

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В общем канадские инструкторы отметили, что они в восторге от невероятной мотивации украинцев и от того, как быстро они учатся.