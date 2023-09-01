Силы обороны уничтожили еще 470 оккупантов и 23 танка врага
Пятница, 1 сентября 2023, 07:58
За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 470 захватчиков, уничтожили 23 танка, 23 артсистемы и другую технику врага.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.09.23 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 263490 (+470) человек,
- танков – 4459 (+23) ед,
- боевых бронированных машин – 8613 (+9) ед,
- артиллерийских систем – 5530 (+23) ед,
- РСЗО – 735 (+1) ед,
- средств ПВО – 500 (+0) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4421 (+4) ед,
- крылатых ракет – 1445 (+0) ед,
- кораблей / катеров – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 8009 (+33) ед,
- специальной техники – 831 (+1) ед.