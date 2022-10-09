Полиция эксгумировала первые 20 тел погибших от рук оккупантов в Лимане

Правоохранители эксгумировали первые 20 тел на месте массового захоронения погибших от рук оккупантов в городе Лиман – среди жертв захватчиков есть военные ВСУ и дети.

Источник: Национальная полиция

Дословно полиция: "На месте раскопок работают следственно-оперативные группы, криминалисты и судмедэксперты совместно с прокуратурой. В первые дни было поднято 20 тел гражданских и военнослужащих ВСУ".

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Детали: Полиция сообщает, что сейчас раскопки продолжаются на двух локациях: по предварительной информации, в одной похоронено около 200 гражданских, другая является братской могилой военнослужащих ВСУ. Среди жертв есть дети.

Отмечается, что гражданские похоронены в одиночных могилах, военные – в траншее длиной 40 метров.

Очевидец рассказал полиции, что по приказу российских захватчиков он похоронил около 20 украинских защитников. Среди погибших также есть семья с двумя маленькими детьми.

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На некоторых могилах есть таблички с данными умерших, другие – безымянные.

В полиции подчеркнули, что во всех случаях отбирают биологические образцы и назначают экспертизы для идентификации погибших и установления причин их смерти.

Работу осложняет то, что большинство тел находятся в состоянии изменений, есть пакет, в котором только кости.

Всего с 29 сентября полиция обнаружила в освобожденных населенных пунктах Донецкой области 87 тел, из них уже идентифицировали 38 гражданских жителей.

По предварительным данным, большинство людей погибли в результате осколочных ранений или по естественным причинам. Есть погибшие с огнестрельными повреждениями.

Сообщается, что на днях в Святогорске состоялось перезахоронение 21 человека, которые погибли во время оккупации и были похоронены во дворах домов. Их личности установлены, а их родные имели возможность попрощаться с умершими.

Предыстория:

Президент Владимир Зеленский днем 2 октября сообщил о полной зачистке Лимана от российских оккупантов.

5 октября Зеленский показал, как выглядит Лиман после его освобождения от российских захватчиков.

5 октября СМИ писали, что в освобожденном от оккупантов городе Лиман на Донетчине нашли более 50 захоронений с гражданскими, не все, кто похоронен, идентифицированы, некоторые таблички на могилах просто с номерами.

7 октября стало известно, что в освобожденном Лимане Донецкой области обнаружили два захоронения, одно из них включает одиночные могилы гражданских, другое – братская могила.

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