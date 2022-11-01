В Кремле заявили, что указ Путина о завершении мобилизации не нужен
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в администрации Путина после консультации с юристами пришли к выводу, что указ о завершении призыва по мобилизации не нужен.
Источник: российское пропагандистское издание РИА Новости
Прямая речь Пескова: "Президент сказал, что он посоветуется с юристами, с правовиками. Сообщаем – указ не нужен. На этот счет у нас есть заключение государственного правового управления в администрации президента. Соответственно, точка поставлена. Частичная мобилизация завершена".
Детали: Он добавил, что Минобороны разослало в военкоматы телеграммы "насчет остановки и дальнейшей нерассылки каких-либо повесток".
По словам Пескова, указ Путина о начале частичной мобилизации от 21 сентября выполнен – 300 тысяч человек призвали.
Что было раньше: 31 октября президент страны-агрессора Владимир Путин заявил, что мобилизация в России завершена, однако он сделал вид, что не знает, нужен ли для этого отдельный указ.
Предшествовало:
- 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что якобы частичная мобилизация завершилась и в Украину отправили уже 82 тысячи мобилизованных.
- 31 октября российский генштаб заявил, что якобы направил подчиненым указания до 1 ноября доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации.
- Кремль 31 октября избежал ответа о наличии указа от президента РФ Владимира Путина о завершении мобилизации.