Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в администрации Путина после консультации с юристами пришли к выводу, что указ о завершении призыва по мобилизации не нужен.

Источник: российское пропагандистское издание РИА Новости

Прямая речь Пескова: "Президент сказал, что он посоветуется с юристами, с правовиками. Сообщаем – указ не нужен. На этот счет у нас есть заключение государственного правового управления в администрации президента. Соответственно, точка поставлена. Частичная мобилизация завершена".

Реклама:

Детали: Он добавил, что Минобороны разослало в военкоматы телеграммы "насчет остановки и дальнейшей нерассылки каких-либо повесток".

По словам Пескова, указ Путина о начале частичной мобилизации от 21 сентября выполнен – 300 тысяч человек призвали.

Что было раньше: 31 октября президент страны-агрессора Владимир Путин заявил, что мобилизация в России завершена, однако он сделал вид, что не знает, нужен ли для этого отдельный указ.

ВИДЕО ДНЯ

Предшествовало: