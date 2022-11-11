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Зеленский собирал ставку: обсудили продвижение ВСУ на юге

Елена РощинаПятница, 11 ноября 2022, 14:23
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Источник: Офис президента

Детали: Были заслушаны доклады главнокомандующего Вооруженными силами и командующих войск оперативных направлений по ситуации на передовой. Особое внимание члены Ставки уделили событиям на южном направлении фронта.

Участники заседания также определили первоочередные меры по стабилизации ситуации на недавно деоккупированных территориях.

Кроме того, члены Ставки обсудили эффективность защиты энергетической инфраструктуры от вражеских атак и восстановление пострадавших в результате российских обстрелов объектов.

В заседании приняли участие: руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, командующий войсками ВСУ Александр Сырский и командующие войсками оперативных направлений.

В заседании Ставки также приняли участие: министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, другие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

ВИДЕО ДНЯ

В предыдущий раз Зеленский проводил заседание Ставки верховного главнокомандующего Украины 9 ноября.

Темы: Зеленскийвойна
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