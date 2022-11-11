ВСУ за сутки освободили около 3 тысяч кв км на юге – Гуменюк

Вооруженные силы за сутки освободили около трех тысяч квадратных километров на юге Украины, увеличив площадь деоккупированных территорий примерно в 10 раз.

Источник: пресс-секретарь пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона новостей 11 ноября

Прямая речь: "Если в предыдущие сутки мы говорили о 260 кв км, то сегодня – более трех тысяч кв км освобожденных территорий. Однако все еще есть территории, где может оставаться враг".

Что этому предшествовало:

9 ноября командующий российскими оккупантам в Украине Сергей Суровикин заявил, что армия РФ покидает Херсон. В то же время в Офисе президента Украины заявили, что не видят признаков сдачи Херсона без боя.

Вечером того же дня президент Владимир Зеленский сообщил, что в Херсоне находятся Силы специальных операций Вооруженных сил, другие украинские защитники - на подступах к городу.