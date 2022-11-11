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ЗСУ за добу звільнили близько 3 тисяч кв км на півдні – Гуменюк

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 11 листопада 2022, 23:31
Херсон 11 листопада, відео з соцмереж

Збройні сили за добу звільнили близько трьох тисяч квадратних кілометрів на півдні України, збільшивши площу деокупованих територій приблизно у 10 разів.

Джерело: речниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону новин 11 листопада 

Пряма мова: "Якщо попередню добу ми говорили про 260 квадратних кілометрів то, сьогодні – понад три тисячі квадратних кілометрів звільнених територій. Однак все ще є території, де може залишатися ворог".

Що цьому передувало: 

  • 9 листопада командувач російськими окупантам в Україні Сергій Суровікін заявив, що армія РФ залишає Херсон. Водночас в Офісі президента України заявили, що не бачать ознак здачі Херсона без бою.
  • Ввечері того ж дня президент Володимир Зеленський повідомив, що у Херсоні перебувають Сили спеціальних операцій Збройних сил, інші українські захисники – на підступах до міста. 

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Теми: Херсонська областьдеокупація
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