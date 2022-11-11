ЗСУ за добу звільнили близько 3 тисяч кв км на півдні – Гуменюк

Збройні сили за добу звільнили близько трьох тисяч квадратних кілометрів на півдні України, збільшивши площу деокупованих територій приблизно у 10 разів.

Джерело: речниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону новин 11 листопада

Пряма мова: "Якщо попередню добу ми говорили про 260 квадратних кілометрів то, сьогодні – понад три тисячі квадратних кілометрів звільнених територій. Однак все ще є території, де може залишатися ворог".

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Що цьому передувало: