Россияне разрушили мосты и повредили дамбу: спутниковые снимки Херсонщины
Спутники Maxar Technologies зафиксировали разрушения дамбы в Новой Каховке, а также переправ и мостов на Херсонщине.
Источник: журналист New York Times Кристиан Триберт в Twitter
Детали: Снимки сделаны 11 ноября в 10:25. Они показывают несколько разрушенных пролетов Антоновского моста.
К северо-востоку от Антоновского моста разрушен также мост через реку Ингулец в Дарьевке.
Антоновский железнодорожный мост также разрушен, как свидетельствуют спутниковые снимки.
Значительные повреждения также наблюдаются на дамбе Новой Каховки, где разрушены северные секции и шлюзовые ворота.
Что этому предшествовало: Днем 11 ноября российские СМИ опубликовали фото и видео разрушенного Антоновского моста возле Херсона, сообщают, что его могли взорвать оккупанты, когда выходили из города на левый берег. Херсонские СМИ сообщали, что россияне начали разрушать инфраструктуру Херсона перед отступлением – взорвали котельные, телебашню и объект облэнерго.
Напомним:
- 9 ноября командующий российскими оккупантам в Украине Сергей Суровикин заявил, что армия РФ покидает Херсон. В Офисе президента Украины заявили, что не видят признаков сдачи Херсона без боя.
- 11 ноября в Главном управлении разведки сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов – под огневым контролем украинской армии.
- Вечером того же дня президент Владимир Зеленский сообщил, что в Херсоне находятся Силы специальных операций Вооруженных сил, другие украинские защитники – на подступах к городу.