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Россияне разрушили мосты и повредили дамбу: спутниковые снимки Херсонщины

Татьяна ЛозовенкоПятница, 11 ноября 2022, 22:16
Антоновский мост на Херсонщине, спутниковые снимки

Спутники Maxar Technologies зафиксировали разрушения дамбы в Новой Каховке, а также переправ и мостов на Херсонщине.

Источник: журналист New York Times Кристиан Триберт в Twitter

Детали: Снимки сделаны 11 ноября в 10:25. Они показывают несколько разрушенных пролетов Антоновского моста. 

 

К северо-востоку от Антоновского моста разрушен также мост через реку Ингулец в Дарьевке.

 

Антоновский железнодорожный мост также разрушен, как свидетельствуют спутниковые снимки.

 

Значительные повреждения также наблюдаются на дамбе Новой Каховки, где разрушены северные секции и шлюзовые ворота.

 

Что этому предшествовало: Днем 11 ноября российские СМИ опубликовали фото и видео разрушенного Антоновского моста возле Херсона, сообщают, что его могли взорвать оккупанты, когда выходили из города на левый берег. Херсонские СМИ сообщали, что россияне начали разрушать инфраструктуру Херсона перед отступлением – взорвали котельные, телебашню и объект облэнерго.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: 

  • 9 ноября командующий российскими оккупантам в Украине Сергей Суровикин заявил, что армия РФ покидает Херсон. В Офисе президента Украины заявили, что не видят признаков сдачи Херсона без боя.
  • 11 ноября в Главном управлении разведки сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов –  под огневым контролем украинской армии.
  • Вечером того же дня президент Владимир Зеленский сообщил, что в Херсоне находятся Силы специальных операций Вооруженных сил, другие украинские защитники – на подступах к городу. 

Темы: Херсонская областьдорогивойна
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