Россияне разрушили мосты и повредили дамбу: спутниковые снимки Херсонщины

Спутники Maxar Technologies зафиксировали разрушения дамбы в Новой Каховке, а также переправ и мостов на Херсонщине.

Источник: журналист New York Times Кристиан Триберт в Twitter

Детали: Снимки сделаны 11 ноября в 10:25. Они показывают несколько разрушенных пролетов Антоновского моста.

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К северо-востоку от Антоновского моста разрушен также мост через реку Ингулец в Дарьевке.

Антоновский железнодорожный мост также разрушен, как свидетельствуют спутниковые снимки.

Значительные повреждения также наблюдаются на дамбе Новой Каховки, где разрушены северные секции и шлюзовые ворота.

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Что этому предшествовало: Днем 11 ноября российские СМИ опубликовали фото и видео разрушенного Антоновского моста возле Херсона, сообщают, что его могли взорвать оккупанты, когда выходили из города на левый берег. Херсонские СМИ сообщали, что россияне начали разрушать инфраструктуру Херсона перед отступлением – взорвали котельные, телебашню и объект облэнерго.

Напомним: