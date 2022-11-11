В Херсоне горит здание СИЗО – СМИ

Пожар в СИЗО, фото из издания Мост

Вечером 11 ноября в Херсоне, который освобождают украинские защитники, загорелось здание следственного изолятора.

Источник: херсонское издание "Мост"

Детали: Издание сообщает, что вспыхнуло здание пенитенциарной службы на улице Дружбы. Там расположен Херсонский следственный изолятор. О причинах пожара нет информации.

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