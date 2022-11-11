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В Херсоне горит здание СИЗО – СМИ

Татьяна ЛозовенкоПятница, 11 ноября 2022, 21:03
Пожар в СИЗО, фото из издания Мост

Вечером 11 ноября в Херсоне, который освобождают украинские защитники, загорелось здание следственного изолятора. 

Источник: херсонское издание "Мост" 

Детали: Издание сообщает, что вспыхнуло здание пенитенциарной службы на улице Дружбы. Там расположен Херсонский следственный изолятор. О причинах пожара нет информации. 

 

Что этому предшествовало: 

  • 9 ноября командующий российскими оккупантам в Украине Сергей Суровикин заявил, что армия РФ покидает Херсон. В то же время в Офисе президента Украины заявили, что не видят признаков сдачи Херсона без боя.
  • 11 ноября в Главном управлении разведки сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов – под огневым контролем украинской армии. 
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Херсоне находятся Силы специальных операций Вооруженных сил, другие украинские защитники – на подступах к городу.

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Темы: ХерсонпожарСИЗО
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