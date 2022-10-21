Россияне вывезли 46 маленьких детей из Херсона в Симферополь – ОВА

Российские оккупанты вывезли 46 воспитанников Херсонского областного дома ребенка в оккупированный Симферополь.

Источник: председатель Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram, пресс-служба ОВА

Дословно Янушевич: "Сегодня оккупанты вывезли машинами скорой помощи во временно оккупированный Симферополь 46 воспитанников Херсонского областного дома ребенка. Это дети в возрасте до 5 лет. Захватчики называют похищение детей "эвакуацией"".

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Детали: Херсонская ОГА направила соответствующее обращение в Херсонскую областную прокуратуру.

Как сообщили в пресс-службе ОВА, среди 46 "эвакуированных" захватчиками воспитанников 18 детей лишенных родительской опеки, 9 - временно устроены, 19 - без юридического статуса (отобраны из семьи). Работники заведения сообщают, что детей якобы должны вернуть через две недели.

Кроме того, за несколько дней до незаконного похищения детей их привлекли к съемкам пропагандистских видео о раздаче гуманитарной помощи и праздновании Дня осени в присутствии представителей оккупационных властей РФ.

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