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В Геническе пропала коллаборантка Губарева – росСМИ

Ирина БалачукСреда, 16 ноября 2022, 12:54
Екатерина Губарева. Фото из Telegram РБК

Российские СМИ заявили, что в Геническе пропала коллаборантка, так называемая "вице-губернатор Херсонской области" Екатерина Губарева – она не выходит на связь.

Источник: РБК со ссылкой мужа Губаревой, бывшего так называемого "народного губернатора" Донецкой области Павла Губарева

Прямая речь Губарева: "Вчера около 16:30 моя жена Екатерина Губарева пропала, с того времени на связь не выходила. Последнее место, где ее видели – здание правительства Херсонской области в Геническе".

Детали: По его словам, он пытался дозвониться до коллаборанта, так называемого врио главы Херсонской области Владимира Сальдо, чтобы узнать местонахождение жены, но безрезультатно.

В августе сепаратистка Губарева заявила о намерении России объединить захваченные территории Николаевской и Херсонской областей Украины.

Для справки: Коллаборантка Губарева была так называемым первым "министром иностранных дел ДНР" (с 16 мая 2014 года), потом так называемым "заместителем министра иностранных дел ДНР" (с 5 августа 2014) и депутатом так называемого "Народного Совета ДНР" (с 3 ноября 2014).

С 17 июня 2022 года она получила должность так называемого "заместителя руководителя российской Военно-гражданской администрации Херсонской области".

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Темы: ГеническХерсонская областьколлаборационизмоккупация
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