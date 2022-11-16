Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СБУ обнаружила в Херсоне пыточную, где россияне издевались над патриотами

Татьяна ЛозовенкоСреда, 16 ноября 2022, 17:12
СБУ обнаружила в Херсоне пыточную, где россияне издевались над патриотами
Пыточна россиян в Херсоне, пресс-служба СБУ

Во время стабилизационных мероприятий в деоккупированном Херсоне сотрудники Службы безопасности и Нацполиции обнаружили пыточную, где российские оккупанты допрашивали и пытали проукраински настроенных херсонцев. 

Источник: пресс-служба Службы безопасности Украины 

Детали: По информации СБУ, в этой пыточной допрашивали и жестоко пытали местных патриотов, которые отказывались сотрудничать с россиянами. В ходе осмотра правоохранители обнаружили предметы, которые прямо указывают на признаки пыток.

Реклама:

Дословно: "Сейчас проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, чтобы задокументировать все преступления оккупантов, установить виновных и привлечь их к ответственности".

 
 
 
 
 

Что этому предшествовало: 

  • 11 ноября в Главном управлении разведки сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ
  • 12 ноября в освобожденном Херсоне начали работать законные областная и городская военные администрации, а также СБУ и Нацполиция.
  • В то же время в Херсоне ввели комендантский час с 17 вечера до 8 утра.
  • Власти призывают жителей освобожденной территории области эвакуироваться.
  • 13 ноября в Министерстве внутренних дел сообщили, что обнаружили застенки оккупантов на Херсонщине.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СБУХерсоноккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Все новости...
СБУ
Зеленский уволил руководителя СБУ в Закарпатской области
Экс-глава СБУ Баканов зарегистрировал ФЛП и может сдавать жилье в аренду
На Черниговщине задержали руководительницу ЦПАУ: за $2,5 тысячи штамповала справки для уклонистов
Последние новости
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром Сийярто организацию встречи Зеленского и Орбана
19:20
Россияне сосредоточили атаки на Купянском и Авдеевском направлениях: за сутки – 42 боестолкновения
19:07
В Никополе из-за вражеских атак погиб мужчина, еще одна женщина ранена
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
Все новости...
Реклама: