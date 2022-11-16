СБУ обнаружила в Херсоне пыточную, где россияне издевались над патриотами
Среда, 16 ноября 2022, 17:12
Во время стабилизационных мероприятий в деоккупированном Херсоне сотрудники Службы безопасности и Нацполиции обнаружили пыточную, где российские оккупанты допрашивали и пытали проукраински настроенных херсонцев.
Источник: пресс-служба Службы безопасности Украины
Детали: По информации СБУ, в этой пыточной допрашивали и жестоко пытали местных патриотов, которые отказывались сотрудничать с россиянами. В ходе осмотра правоохранители обнаружили предметы, которые прямо указывают на признаки пыток.
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Дословно: "Сейчас проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, чтобы задокументировать все преступления оккупантов, установить виновных и привлечь их к ответственности".
Что этому предшествовало:
- 11 ноября в Главном управлении разведки сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ.
- 12 ноября в освобожденном Херсоне начали работать законные областная и городская военные администрации, а также СБУ и Нацполиция.
- В то же время в Херсоне ввели комендантский час с 17 вечера до 8 утра.
- Власти призывают жителей освобожденной территории области эвакуироваться.
- 13 ноября в Министерстве внутренних дел сообщили, что обнаружили застенки оккупантов на Херсонщине.
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