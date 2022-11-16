СБУ обнаружила в Херсоне пыточную, где россияне издевались над патриотами

Во время стабилизационных мероприятий в деоккупированном Херсоне сотрудники Службы безопасности и Нацполиции обнаружили пыточную, где российские оккупанты допрашивали и пытали проукраински настроенных херсонцев.

Источник: пресс-служба Службы безопасности Украины

Детали: По информации СБУ, в этой пыточной допрашивали и жестоко пытали местных патриотов, которые отказывались сотрудничать с россиянами. В ходе осмотра правоохранители обнаружили предметы, которые прямо указывают на признаки пыток.

Дословно: "Сейчас проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, чтобы задокументировать все преступления оккупантов, установить виновных и привлечь их к ответственности".

Что этому предшествовало: