СБУ обнаружила в Херсоне пыточную, где россияне издевались над патриотами

Во время стабилизационных мероприятий в деоккупированном Херсоне сотрудники Службы безопасности и Нацполиции обнаружили пыточную, где российские оккупанты допрашивали и пытали проукраински настроенных херсонцев.

Источник: пресс-служба Службы безопасности Украины

Детали: По информации СБУ, в этой пыточной допрашивали и жестоко пытали местных патриотов, которые отказывались сотрудничать с россиянами. В ходе осмотра правоохранители обнаружили предметы, которые прямо указывают на признаки пыток.

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Дословно: "Сейчас проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, чтобы задокументировать все преступления оккупантов, установить виновных и привлечь их к ответственности".

Что этому предшествовало:

11 ноября в Главном управлении разведки сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ.

12 ноября в освобожденном Херсоне начали работать законные областная и городская военные администрации, а также СБУ и Нацполиция.

В то же время в Херсоне ввели комендантский час с 17 вечера до 8 утра.

Власти призывают жителей освобожденной территории области эвакуироваться.

13 ноября в Министерстве внутренних дел сообщили, что обнаружили застенки оккупантов на Херсонщине.