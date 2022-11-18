Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Словакия передала Украине седьмую гаубицу Zuzana

"Европейская правда"Пятница, 18 ноября 2022, 12:39
Словакия передала Украине седьмую гаубицу Zuzana
Гаубица Zuzana 2, фото из Twitter Ярослава Надя

Словакия передала украинским военным седьмую самоходную артиллерийскую установку Zuzana 2.

Об этом сообщил министр обороны страны Ярослав Надь, пишет "Европейская правда".

"Рад подтвердить, что уже седьмая гаубица Zuzana 2 была доставлена украинским вооруженным силам и готова защищать невинные жизни", - рассказал он в Twitter.

Реклама:

В начале октября Словакия передала Украине две самоходные артиллерийские установки Zuzana 2.

В начале июня Украина и Словакия подписали контракт на поставку восьми самоходных гаубиц Zuzana 2. 

ВИДЕО ДНЯ

В августе сообщалось, что Словакия передала четыре САУ Zuzana украинским вооруженным силам и они уже используются на фронте.

Темы: СловакияармияУкраинаоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Словакия
"Новая почта" анонсировала открытие отделения в Словакии
Пункт пропуска на границе со Словакией утром не работал: проблемы со светом
Хищение миллионов на закупке ПЦР-тестов: из Словакии экстрадировали подозреваемого
Последние новости
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром Сийярто организацию встречи Зеленского и Орбана
Все новости...
Реклама: