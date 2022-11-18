Словакия передала Украине седьмую гаубицу Zuzana
Словакия передала украинским военным седьмую самоходную артиллерийскую установку Zuzana 2.
Об этом сообщил министр обороны страны Ярослав Надь, пишет "Европейская правда".
"Рад подтвердить, что уже седьмая гаубица Zuzana 2 была доставлена украинским вооруженным силам и готова защищать невинные жизни", - рассказал он в Twitter.
Glad to confirm that already 7th Zuzana 2 #Howitzer was delivered to #Ukrainian armed forces & is ready to protect innocent lives. 🇸🇰🤝🇺🇦 #WeStandWithUkraine @DefenceU @Slovakia_NATO @oleksiireznikov pic.twitter.com/GcHIQDa1mW— Jaro Nad (@JaroNad) November 18, 2022
В начале октября Словакия передала Украине две самоходные артиллерийские установки Zuzana 2.
В начале июня Украина и Словакия подписали контракт на поставку восьми самоходных гаубиц Zuzana 2.
В августе сообщалось, что Словакия передала четыре САУ Zuzana украинским вооруженным силам и они уже используются на фронте.