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Словакия передала Украине седьмую гаубицу Zuzana

"Европейская правда"Пятница, 18 ноября 2022, 13:39
Гаубица Zuzana 2, фото из Twitter Ярослава Надя

Словакия передала украинским военным седьмую самоходную артиллерийскую установку Zuzana 2.

Об этом сообщил министр обороны страны Ярослав Надь, пишет "Европейская правда".

"Рад подтвердить, что уже седьмая гаубица Zuzana 2 была доставлена украинским вооруженным силам и готова защищать невинные жизни", - рассказал он в Twitter.

В начале октября Словакия передала Украине две самоходные артиллерийские установки Zuzana 2.

В начале июня Украина и Словакия подписали контракт на поставку восьми самоходных гаубиц Zuzana 2. 

В августе сообщалось, что Словакия передала четыре САУ Zuzana украинским вооруженным силам и они уже используются на фронте.

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Темы: СловакияармияУкраинаоружие
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