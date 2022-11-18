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Словаччина передала Україні сьому гаубицю Zuzana

"Європейська правда"П'ятниця, 18 листопада 2022, 13:39
Гаубиця Zuzana 2, фото з Twitter Ярослава Надя

Словаччина передала українським військовим сьому самохідну артилерійську установку Zuzana 2.

Про це повідомив міністр оборони країни Ярослав Надь, пише "Європейська правда".

"Радий підтвердити, що вже сьома гаубиця Zuzana 2 була доставлена українським збройним силам і готова захищати безневинні життя", - розповів він у Twitter.

На початку жовтня Словаччина передала Україні дві самохідні артилерійські установки Zuzana 2.

На початку червня Україна і Словаччина підписали контракт на постачання восьми самохідних гаубиць Zuzana 2. 

У серпні повідомлялося, що Словаччина передала чотири САУ Zuzana українським збройним силам і вони вже використовуються на фронті.

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Теми: СловаччинаарміяУкраїназброя
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