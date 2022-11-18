Словаччина передала Україні сьому гаубицю Zuzana
Словаччина передала українським військовим сьому самохідну артилерійську установку Zuzana 2.
Про це повідомив міністр оборони країни Ярослав Надь, пише "Європейська правда".
"Радий підтвердити, що вже сьома гаубиця Zuzana 2 була доставлена українським збройним силам і готова захищати безневинні життя", - розповів він у Twitter.
Glad to confirm that already 7th Zuzana 2 #Howitzer was delivered to #Ukrainian armed forces & is ready to protect innocent lives. 🇸🇰🤝🇺🇦 #WeStandWithUkraine @DefenceU @Slovakia_NATO @oleksiireznikov pic.twitter.com/GcHIQDa1mW— Jaro Nad (@JaroNad) November 18, 2022
На початку жовтня Словаччина передала Україні дві самохідні артилерійські установки Zuzana 2.
На початку червня Україна і Словаччина підписали контракт на постачання восьми самохідних гаубиць Zuzana 2.
У серпні повідомлялося, що Словаччина передала чотири САУ Zuzana українським збройним силам і вони вже використовуються на фронті.