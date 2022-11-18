Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Словаччина передала Україні сьому гаубицю Zuzana

"Європейська правда"П'ятниця, 18 листопада 2022, 12:39
Словаччина передала Україні сьому гаубицю Zuzana
Гаубиця Zuzana 2, фото з Twitter Ярослава Надя

Словаччина передала українським військовим сьому самохідну артилерійську установку Zuzana 2.

Про це повідомив міністр оборони країни Ярослав Надь, пише "Європейська правда".

"Радий підтвердити, що вже сьома гаубиця Zuzana 2 була доставлена українським збройним силам і готова захищати безневинні життя", - розповів він у Twitter.

Реклама:

На початку жовтня Словаччина передала Україні дві самохідні артилерійські установки Zuzana 2.

На початку червня Україна і Словаччина підписали контракт на постачання восьми самохідних гаубиць Zuzana 2. 

ВІДЕО ДНЯ

У серпні повідомлялося, що Словаччина передала чотири САУ Zuzana українським збройним силам і вони вже використовуються на фронті.

Теми: СловаччинаарміяУкраїназброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
Словаччина
Голова парламенту Словаччини підтримав заборону зерна з України
"Нова пошта" анонсувала відкриття відділення в Словаччині
Пункт пропуску на кордоні зі Словаччиною зранку не працював: проблеми зі світлом
Останні новини
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
Усі новини...
Реклама: