Словаччина передала Україні сьому гаубицю Zuzana

Словаччина передала українським військовим сьому самохідну артилерійську установку Zuzana 2.

Про це повідомив міністр оборони країни Ярослав Надь, пише "Європейська правда".

"Радий підтвердити, що вже сьома гаубиця Zuzana 2 була доставлена українським збройним силам і готова захищати безневинні життя", - розповів він у Twitter.

Glad to confirm that already 7th Zuzana 2 #Howitzer was delivered to #Ukrainian armed forces & is ready to protect innocent lives. 🇸🇰🤝🇺🇦 #WeStandWithUkraine @DefenceU @Slovakia_NATO @oleksiireznikov pic.twitter.com/GcHIQDa1mW