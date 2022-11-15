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Оккупанты выпустили по Украине 100 ракет, превзошли 10 октября – воздушные силы

Ирина БалачукВторник, 15 ноября 2022, 16:18
Оккупанты выпустили по Украине 100 ракет, превзошли 10 октября – воздушные силы
Последствия ракетного удара в Киеве. Фото из Facebook главы Нацполиции Игоря Клименко

15 ноября российские захватчики выпустили по Украине около сотни ракет, таким образом эта атака превзошла массированный ракетный удар 10 октября, когда оккупанты направили на Украину 84 ракеты.

Источник: спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона    

Прямая речь Игната: "ПВО работает. Есть сбитые. По всей территории Украины уже выпущено 80 ракет и летит еще примерно 20. То есть уже около 100 ракет выпущено по территории Украины. Оккупанты превзошли 10 октября, когда было 84 ракеты. Поэтому уже имеем сотню. Это массированный ракетный удар. Объекты критической инфраструктуры – это первая цель. Но, к сожалению, ракеты попадают и по жилым домам". 

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Детали: Игнат отказался комментировать, сколько ракет сбила ПВО, отметив, что эта информация еще требует уточнения.

В то же время он добавил, что россияне запускали по Украине ракеты Х-101 и Х-555 из самолетов стратегической авиации ТУ-95 и ТУ-160. Основная масса ракет была выпущена именно из стратегических бомбардировщиков из района Каспия и Ростовской области.

Остальные ракеты – это были ракеты типа "Калибр" из акватории Черного моря.

ВИДЕО ДНЯ

Воздушная тревога в Украине продолжается. 

Что было раньше: 15 ноября российские ракеты попали в жилые дома в центре Киева, есть погибший. В столице из-за вражеских атак без электроэнергии остались по меньшей мере половина абонентов.

Также Россия нанесла ракетные удары по Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Львовской, Житомирской, Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областях.

Предыстория: 

Темы: Росcиявойнавзрыв
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