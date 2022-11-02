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Ермак: То, что произошло в эти дни, ставит точку в российской "дипломатии шантажа"

Елена РощинаСреда, 2 ноября 2022, 17:25
Андрей Ермак, фото ОП

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак считает, что события вокруг зерновой инициативы и безопасного "коридора" по Черному морю ставят точку в многолетней "дипломатии шантажа", которую проводила Российская Федерация.

Источник: Андрей Ермак в Telegram

Прямая речь: "В геополитическом плане то, что произошло в эти дни, ставит точку на многолетней дипломатии шантажа, которую проводила Россия. А другой дипломатии там не знают, поэтому в современном мире они и проигрывают".

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Темы: Андрей ЕрмакЧерное морезерноРосcия
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