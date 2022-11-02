Ермак: То, что произошло в эти дни, ставит точку в российской "дипломатии шантажа"
Среда, 2 ноября 2022, 17:25
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак считает, что события вокруг зерновой инициативы и безопасного "коридора" по Черному морю ставят точку в многолетней "дипломатии шантажа", которую проводила Российская Федерация.
Источник: Андрей Ермак в Telegram
Прямая речь: "В геополитическом плане то, что произошло в эти дни, ставит точку на многолетней дипломатии шантажа, которую проводила Россия. А другой дипломатии там не знают, поэтому в современном мире они и проигрывают".
Предыстория:
- После удара беспилотниками по кораблям Черноморского флота РФ, произошедшего в оккупированном Севастополе 29 октября, Россия заявила о приостановлении участия в зерновой инициативе.
- В ООН после этого заявили, что договоренность все равно остается в силе и инспекторы организации продолжат проверку судов.
- Президент РФ Владимир Путин в тот же день, 31 октября, начал намекать, что РФ готова вернуться к соглашению.
- 1 ноября Украина, Турция и ООН решили приостановить действие "зернового коридора" в рамках Черноморской зерновой инициативы на 2 ноября. Однако Анкара намеревалась и дальше выполнять Черноморскую зерновую инициативу.
- 2 ноября Министерство обороны РФ заявило, что Россия возобновляет реализацию "зерновой сделки", приостановленной после взрывов в Севастополе.
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